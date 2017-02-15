Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi muhtemelen Türkiye'de olacak

Rusya ile yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık yapan David Arakhamia, iki ülke arasında barışın sağlanması için yapılan görüşmelerde "iki devlet başkanı arasında doğrudan bir görüşme" düzenlenmesi için yeterince ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Cumartesi akşamı Ukrayna devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan baş müzakereci, gerçekleştiği takdirde bu buluşmanın "büyük ihtimalle" Ankara veya İstanbul’da düzenleneceğini dile getirdi.

Moskova’nın Kiev’in en önemli taleplerini halihazırda "sözlü olarak" kabul ettiğini belirten Arakhamia, henüz yazılı bir teyidin olmadığının ise altını çizdi. Ukraynalı müzakereci, "Rusya Federasyonu tüm görüşlerimize resmi olarak yanıt verdi. Bu çerçevede 2014'te ilhak edilen Kırım dışında Ukrayna’nın tüm savlarını kabul ettiler" diye konuştu. Baş müzakereci, Ukrayna’nın tarafsız statüsüne ilişkin bir referandum düzenlenmesinin "çözüm yolundaki tek seçenek" olduğuna ilişkin Moskova ile mutabık kaldıklarını kaydetti.

Arakhamia, "Şu anda bizim görevimiz, devlet başkanlarının bir araya gelebilmesi için belgelerin nihai hali ve hâlâ açıklığa kavuşturulmamış konular üzerinde çalışmalar yürütmektir" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya gelmişti

Söz konusu açıklamalar, Ukrayna’nın Kiev ve çevresinin tamamında kontrolü yeniden sağladığına yönelik açıklamasının ardından geldi.

Rusya: Gerekli koşullar sağlanmadı

Moskova'da gelen açıklamada ise Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan bir görüşme düzenlenmesi için gerekli koşulların sağlanmadığı belirtildi.

Rusya'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinski, Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşının açıklamalarına yanıt verdi. "Maalesef Arakhamia’nın iyimserliğini paylaşmıyorum" diyen Medinski, "Bunun ötesinde, Ukrayna’nın diplomatik ve askeri uzmanları, taslak metinde siyasi olarak anlaşmaya varılan noktaları teyit etme konusunda bile geride kaldı" diye konuştu.

"Taslak metinin üst düzey bir görüşmenin düzenlenmesi için henüz hazır olmadığını" kaydeden Medinski, Ukrayna’nın barış görüşmelerinde daha gerçekçi bir tutum takınmaya başladığı yönündeki gözlemini de paylaştı. Ukrayna’nın tarafsız olmayı, nükleer silahlara ve askeri üslere ev sahipliği yapmamayı ve herhangi bir askeri ittifaka katılmamayı kabul ettiğini aktaran Rus müzakereci, Kırım ve Donbas bölgesi konusunda tarafların fikir ayrılığının ise sürdüğünü vurguladı.

Medinski’nin aktardığı bilgiye göre, taraflar arasındaki görüşmelere Pazartesi günü videokonferans yoluyla devam edilecek.

Türkiye Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek istiyor

Hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkileri olan Türkiye, Rus işgali başladığından bu yana iki ülke arasında arabulucu rolü oynama yönünde çaba sarf ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrasında Türkiye tarafından yapılan açıkamaya göre, Erdoğan, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirerek barış sürecine katkıda bulunmak istediği mesajını vermişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze görüşmüşlerdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kulebe, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda 10 Mart’ta bir araya gelmişti.

Zelenskiy son haftalarda birkaç kez Putin ile doğrudan görüşme çağrılarında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana düzenli olarak müzakereler düzenlense de, bu görüşmelerde henüz kayda değer bir ilerleme kaydedilemedi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AFP,Reuters/BÜ,JD