Ukrayna UCM'ye 7 yıl muafiyet koşuluyla üye oluyor

Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün Onaylanmasına İlişkin Yasa Tasarısı kabul edildi.

Milletvekili Yaroslav Şelesnyak'ın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, parlamentoda yapılan oylamada 281 milletvekili Roma Ceza Mahkemesi Statüsü'nün onaylanması lehinde oy kullandı. Oylamada bir karşı, 22 çekimser oy kullanıldı.

Ukrayna, merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temelini oluşturan Roma Statüsünü 2000 yılında imzalamış olmasına rağmen parlamentoda onaylamamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi başta soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar olmak üzere uluslararası ceza davalarına bakıyor.

7 yıl muafiyet şartı

Ancak parlamentoda kabul edilen belge Ukrayna'nın, Ukrayna vatandaşları söz konusu olduğunda, Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları için yargı yetkisini yedi yıl boyunca tanımayacağını öngörüyor. Kiev, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaş bağlamındaki eylemlerinin savaş suçu olarak sınıflandırılmasından endişeleniyor.

Kiev, UCM'nin iş birliği taleplerinin hem diplomatik kanallardan hem de doğrudan Başsavcılığa ya da Adalet Bakanlığına Ukraynaca olarak gönderilebileceğini açıkladı. Yasanın birkaç hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Roma Statüsü'nü şu ana kadar 124 devlet onayladı, 139'u ise imzaladı. Rusya ve ABD de katılımı imzaladı ancak iki ülkede onay süreci tamamlanmadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Ukrayna'da Rus işgali altındaki bölgelerden çocukların hukuka aykırı bir şekilde Rusya'ya nakledilmesinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama emri bulunuyor.

dpa/TY,BK

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