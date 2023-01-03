Ukrayna savaşı: Putin'den propaganda filmi talimatı

Rusya lideri Putin'in Ukrayna savaşı temalı kahramanlık filmleri çekilmesi için Kültür Bakanlığına talimat verdiği bildirildi. Talimat, Ukrayna'da 63 Rus askerinin ölümüyle ilgili tartışmalara denk geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ve "Nazi ideolojisine karşı verilen mücadele" temalı belgesel filmler çekilmesi için Kültür Bakanlığına talimat verdiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, sinemalarda gösterilmesi öngörülen filmlerin çekimi için Kültür Bakanlığına 1 Şubat'a kadar süre verildiği kaydedildi. Putin'in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu da film yapımcılarına gerekli desteği vermekle görevlendirdiği belirtildi. Filmlerin "özel askeri operasyona katılanların kahramanlıklarına" adanacağı açıklandı.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı "Nazilerden arındırmak" gerekçesiyle ülkeye saldıran Rusya, "savaş" yerine "özel askeri operasyon" söylemini kullanıyor. Savaşın başlangıcından bu yana Rus devlet medyasında Rus askerlerinin kahramanlık hikayeleri öne çıkarılıyor. Ukrayna bağlamında "savaş" ve "işgal" kelimelerinin kullanımı yasaklanırken Ukrayna savaşını eleştirenler hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

63 askerin ölümüyle ilgili "ihmal" suçlamaları

Putin'in propaganda filmi talimatı, Ukrayna'nın Makeyevka kasabası yakınlarında 63 Rus askerinin öldüğünün açıklanması sonrasında geldi. Rus Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 31 Aralık'ta düzenlenen ve ABD yapımı HIMARS'ların kullanıldığı füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Rusya'nın Ukrayna savaşındaki en ağır kayıplarından birini vermesi, Rus kamuoyunda özellikle milliyetçi çevrelerin sert eleştirilerine ve tartışmalara yol açtı. Askeri uzmanlar ve çeşitli milletvekilleri, askerlerin kaldığı barınağın yanında cephanelik bulunduğuna işaret ederek ihmalle askerlerin hayatını riske atan komutanların cezalandırılmasını istedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların eski komutanlarından İgor Girkin, askerlerin barınağının bitişiğindeki alanda cephanelerin kamufle edilmediğine işaret ederek gerçek ölü sayısının "yüzlerce" olduğunu iddia etti. Telegram'da 700 bini aşkın takipçisi bulunan askeri blog yazarı Archangel Spetznaz Z de yüksek sayıda personeli tek bir binaya yerleştirme kararını eleştirerek komutanları kayıplardan sorumlu tuttu.

Eski dışişleri bakan yardımcılarından Senato üyesi Grigory Karasin olayın tüm boyutlarıyla analiz edildiği bir iç soruşturma açılmasını talep etti. Milletvekili Sergey Mironov da "korumasız bir binaya askeri personelin yoğun bir şekilde yerleştirilmesine izin veren" yetkililerden hesap sorulmasını istedi.

AFP,rtr/BK,HT