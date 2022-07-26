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Fotoğraf: ArşivFotoğraf: Nora Erdmann
PolitikaUkrayna

Ukrayna: Rusya bu kez de Mıkolayiv Limanı'nı vurdu

1 saat önce

Ukrayna, hafta sonunda kritik tahıl ihracatı için büyük önem taşıyan Odessa Limanı'nı hedef alan Rusya'nın bu kez de Mıkolayiv Limanı'nı vurduğunu duyurdu.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-rusya-bu-kez-de-m%C4%B1kolayiv-liman%C4%B1n%C4%B1-vurdu/a-62596488

Rus güçlerinin Odessa Limanı'nın ardındanbu kez de Mıkolayiv bölgesindeki Ukrayna limanını vurduğu bildirildi.

Mıkolayiv kentinin belediye başkanı Oleksandr Senkeviç, Ukrayna devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki limanın "Karadeniz yönünden" füze saldırısına uğradığını söyledi. Senkeviç, saldırının limanda yol açtığı hasar hakkında bilgi vermedi.

Rus güçlerince vurulduğu belirtilen Mıkolayiv Limanı, tahıl anlaşması kapsamındaki limanlar arasında bulunmuyor.

Rusya geçen Cumartesi günü Ukrayna tahılının yurt dışına ihraç edilebilmesi için belirlenen üç limandan biri olan Odessa Limanı'nı vurmuştu. Saldırı, bir önceki gün İstanbul'da Kiev ile Moskova arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının riske girebileceği endişelerini de beraberinde getirmişti. Ancak Kremlin dün yaptığı açıklamada,Odessa Limanı saldırısında "sadece" askeri altyapıyı hedef aldığını ve söz konusu hedeflerin "tahıl ihracatında kullanılan altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını" belirterek bu olayın sevkiyatın başlamasını "etkilememesi gerektiğini" ifade etmişti. Ukrayna hükümeti de füze saldırısına rağmenilk tahıl sevkiyatının birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini duyurmuştu.

İngiltere: Savaş gemisi ya da füze emaresi yok

Rus yetkililer, Odessa Limanı'ndaki bir Ukrayna askeri gemisinin ve ABD tarafından temin edilen Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu öne sürüyor. Ancak İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen limanda bir Ukrayna savaş gemisi ya da gemisavar füzesi deposu bulunduğuna dair "herhangi bir emare olmadığı" belirtildi.

Bakanlığın düzenli olarak yayımladığı istihbarat paylaşımı kapsamında yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın gemisavar füze kapasitesini azaltmayı ve ortadan kaldırmayı" öncelikleri arasında belirleyen Rusya'nın "güncelliğini yitirmiş istihbarat", "kötü planlama" ve "tepeden inme yaklaşımla" gerçekleştirilen operasyonlarla ilerlediği ifade edildi.

Haftalarca süren müzakerelerin ardındangeçen Cuma günü İstanbul'da imzalanan anlaşma, Odessa bölgesindeki üç Ukrayna limanından tahıl ihracatı için Karadeniz'de koridor açılmasını öngörüyor. Anlaşma, savaş nedeniyle Ukrayna silolarında sıkışıp kalan 20 ila 25 milyon ton buğdayın ihracatının mümkün kılınmasını hedefliyor.

DW,rtr/CÖ,EC

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