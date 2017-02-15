 Ukrayna krizi: Rusya ABD′den yazılı yanıt bekliyor | DÜNYA | DW | 21.01.2022

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DÜNYA

Ukrayna krizi: Rusya ABD'den yazılı yanıt bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken'le planlanandan kısa süren görüşmesini "faydalı" şeklinde değerlendirdi. Rusya şimdi taleplerine ABD'den yazılı olarak bir yanıt bekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizi nedeniyle yükselen tansiyonu görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün bir araya geldi. Planlanandan kısa süren görüşme sonrası dışişleri bakanları, ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan görüşme 1,5 saat sonra sona erdi.

Basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlememesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, Lavrov'a "ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'nın yanında olduğu, egemenliğini ve topraklarını korumasına destek olacağını" ilettiğini dile getirdi. Blinken, "Eğer herhangi bir Rus askeri birliği Ukrayna sınırına doğru hareket ederse bunu bir 'işgal' olarak gördüğümüzü açıkça dile getirdik. Böyle bir durumda ABD, ortakları ve müttefikleriyle hızla harekete geçerek tepki gösterecek" diye konuştu.

Buluşmada Lavrov'la pazarlık yapmadıklarını, ancak görüş alışverişinde bulunduklaranı belirten Blinken, görüşmenin polemikten uzak "açık" bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Lavrov'la diplomatik sürecin devam etmesi konusunda hemfikir olduklarını da vurgulayan Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığını durdurmalı" şeklinde konuştu.

"Putin Biden'la görüşmeye hazır"

Lavrov da kendi düzenlediği basın toplatısında, görüşmenin "açık ve faydalı" geçtiğini belirterek olumlu bir bilanço çıkardı. Ülkesinin hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini söyleyen Lavrov, komşularına yönelik bir saldırı planı yapmadıklarını kaydetti. Durumun sakinleşmesini umduğunu dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden'la görüşmeye hazır olduğu bilgisini de aktardı. 

ABD'ye Rusya'nın taleplerini ilettiğini ve önümüzdeki haftaya kadar ABD'den yazılı olarak yanıt beklediklerini kaydeden Lavrov, öte yandan Batı'da Rusya düşmanı bir hava esmesinden şikayet ederek "Doğru bir yol bulup bulamayacağımızı söyleyemem" diye konuştu. 

Rusya ne istiyor?

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı 100 bin askerini geri çekmesini isterken, Rusya kendisine güvenlik garantisi verilmesi de dahil kapsamlı bir talepler kataloğunu ABD'ye iletmişti.

Rusya, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka kabul etmeyerek ve doğuya doğru genişlemesini durdurarak kendisine güvenlik sağlamasını istiyor.

Erdoğan: Arabulucu olabiliriz

Türkiye de Ukrayna-Rusya krizinde arabulucu rol üstlenmek istiyor. İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii çıkışında bugün gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna'yla iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekerek "Siyasi bazda, askeri bazda, ekonomik, kültürel bütün bu konularda Rusya-Türkiye ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile yine aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bu alanlarda, bu konularda ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmelerin, biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, bir barışın özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz" dedi.  

Bu konuda Türkiye'nin üstüne düşenleri yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, bölgede bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak kabul etmediklerini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, "Bu arada belki Sayın Putin ile ama telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir, bütün bunlarla beraber biz bölgede barışın egemen olmasını, hakim olmasını istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Reuters,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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