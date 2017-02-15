Ukrayna krizi: Macron'dan arabuluculuk ziyaretleri

Başkent Paris'te Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği, Salı günü de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçerek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceği duyuruldu. Saray, Macron'un arabuluculuk girişiminin taraflarca onayladığını vurguladı. Moskova ziyareti öncesinde geçen hafta Putin'le üç kez telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Moskova ve Kiev'e Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla gidiyor.

Macron ziyareti öncesinde de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin 40 dakika sürdüğü belirtilerek Ukrayna kriziyle ilgili olarak koordinasyon içinde olunması üzerinde durulduğu vurgulandı. Beyaz Saray da Biden ve Macron'un devam eden diplomatik çabalar ve Rusya'nın silahlanmasına karşı caydırıcı önlemler üzerinde durduklarına dikkat çekildi. Açıklamada, liderlerin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek vermeye kararlı olduklarının da altı çizildi.

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya ise taleplerinden geri adım atmış değil. Moskova, krizin yatıştırılması için Batı ülkelerinden güvenlik garantisi istiyor. Bunun için öne sürdüğü koşul ise NATO'nun doğuya doğru genişleme planından vazgeçerek Ukrayna'yı ittifak üyesi olarak kabul etmemesi. Moskova, aynı zamanda Ukrayna'ya silah satışı yapılmasına da karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Scholz de Washington'da

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de bugün başbakan olduktan sonra ilk ABD ziyaretini gerçekleştirmek üzere Washington'da. Scholz'un temaslarının ağırlığını da Ukrayna krizi oluşturacak. Washington'a hareket etmeden önce Ukrayna'ya Alman silahları satılmayacağını bir kez daha vurgulayan Scholz, Almanya'nın ittifaka bağlılığına yönelik şüpheleri de gidermeye çalıştı.

NATO ortakları tarafındanRusya'ya Ukrayna krizi nedeniyle yeterince baskı yapmakla suçlanan Scholz, Alman hükümetinin yıllardan beri kriz bölgelerine silah satışı yapmadığına dikkat çekti. Scholz, Washington'daki Ukrayna krizinde NATO'daki zayıf halkanın Almanya olduğuna dair izlenimin yanlış olduğunu ifade eden Scholz, ziyaretinin amacının ABD ile transatlantik ilişkilerin geliştirilmesini olduğunu vurguladı.

Ukrayna Almanya'dan silah satın almak istiyor

Ukrayna ise Almanya'dan daha fazla destek bekliyor. Alman kamu televizyonu ARD'de dün akşam bir tartışma programına katılan Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnyk, ülkesinin Almanya'dan silah satın almak istediğina dikkat çekerek "Bizim modern silahlara ihtiyacımız var. Almanya bunu verebilir. Şu ana kadar bunun yapılmaması, Almanya'nın Ukrayna'nın üzerini çizdiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Ukrayna, Almanya'dan hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı koruma sistemi, mikrodalga imha sistemleri, elektronik takip sistemleri, gece görüş cihazları, güvenlik kameraları ve mühümmat satın almak istiyor. Scholz'un Washington ziyaretine paralel Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da bugün Kiev'de temaslarda bulunacak.

AFP,dpa,Reuters/HS,HT

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