 Ukrayna krizi: Almanya Kuzey Akım 2 projesini durduruyor | Almanya | DW | 22.02.2022

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Almanya

Ukrayna krizi: Almanya Kuzey Akım 2 projesini durduruyor

Alman hükümeti, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını aldı.

Kuzey Akım 2 projesinde kullanılacak borular

Kuzey Akım 2, Rus doğal gazını Almanya'ya taşımayı hedefliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donestk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararına tepki olarak Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararını aldıklarını duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'ndan Federal Ağ Dairesi'nin arz güvenliğine ilişkin hazırladığı raporu geri çekmesini istediğini söyledi. Scholz, "Kulağa teknik bir adım olarak gelebilir, ancak bu boru hattının sertifikalandırılmaması için gerekli olan idari bir adımdır" dedi. Scholz, sertifikalandırma olmadan Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçirilemeyeceğine dikkat çekti.

Toplam bin 230 kilometre uzunluğundaki boru hattı projesinin Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar taşıması planlanıyordu. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidi nedeniyle Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesini durdurmasını talep ediyordu.

Ayrıntılar geliyor...

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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