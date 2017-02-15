Ukrayna krizi: Almanya üzerindeki silah sevkiyatı baskısı artıyor

Almanya'da ana muhalefet partisi konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Ukrayna'nın Almanya'dan silah talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kiesewetter, Ukrayna'ya "seçici bir silah sevkiyatının" Moskova karşısında caydırıcı etkiyi artırmak açısından Kiev'e yardımcı olabileceğini savundu. Rheinische Post ve General Anzeiger'e konuşan CDU'lu politikacı, Ukrayna üzerindeki Rus tehdidine karşı Almanya'dan gerçekçi bir tepkinin gerekli olduğunu belirtti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter

Kiesewetter, uçaksavar ve gece görüş cihazları gibi daha çok savunmaya yönelik silah sistemlerinin sevkiyatının uygun olacağını kaydetti.

Almanya şu ana kadar NATO müttefiklerinin aksine Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı duruş sergiliyor. Başbakan Olaf Scholz, geçen Çarşamba günü katıldığı bir programda bu tür bir opsiyonu kesin bir dille reddetmişti. Kiesewetter, Scholz'un bu tutumunu eleştirerek, Başbakanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşısında Avrupa'nın ve Ukrayna'nın güvenliği ile NATO'nun pozisyonu açısından net bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu. Kiesewetter, "Buna Başkan Putin karşısında Almanya'nın yaptırımları da ihtimal dahilinde gördüğü ve (olası yaptırımların) dezavantajlarını ve masraflarını da göze aldığını göstermek de dahil'' diye konuştu.

ABD'li senatör: Almanya tutumunu gözden geçirmeli

Berlin'in yükselen Ukrayna-Rusya gerilimi karşısındaki mesafeli duruşu, diğer NATO müttefiklerinin yanı sıra, transatlantik müttefiği ABD tarafından da eleştiriliyor.

ABD'li senatör Jim Risch, Başbakan Scholz'un Washington ziyareti öncesinde federal hükümeti, Ukrayna meselesi konusundaki tutumunu yeniden gözden getirmeye çağırdı. Cumhuriyetçi senatör, "Ukrayna'da büyük çaplı bir Rus işgali, tüm Avrupa üzerinde kritik sonuçlar doğurur, Almanya da buna dahil" diye konuştu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi rütbeli üyesi Risch, Almanya'nın silah sevkiyatları konusunda uzun yıllardır izlediği politikanın bilincinde olduğunu, ancak Ukrayna krizinin istisnai bir durum oluşturduğunu, bu nedenle Berlin'in tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch

Risch, Almanya'nın yaptırım açıklamalarına da değinerek, Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasının olası bir yaptırım olarak dile getirilmesini olumlu bulduğunu belirtti. 2014'te Rusya, Kırım'ı işgal ettiğinde de benzer uyarıların geldiğini, ancak birkaç ay sonra projenin devam ettiğini hatırlatan Senatör, yaptırım olasılıklarının daha ciddi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Scholz, pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek. Scholz'un 15 Şubat'ta da Putin'le bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ukrayna'dan silah talebi

Süddeutsche Zeitung gazetesi, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek, olası bir Rus işgaline karşı Berlin'den silah sevkiyatı talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Gazetenin haberine göre, Ukrayna Almanya'dan orta menzilli ve taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirecek savunma mekanizmaları (Anti-Drone), elektronik izleme gereçleri ve gece görüş cihazları talep etti.

Almanya Ukrayna'ya şimdiye kadar sadece 5 bin güvenlik kaskı sözü verdi.

DW,dpa/SÖ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe