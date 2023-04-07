Ukrayna Kırım'dan vazgeçmiyor

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından gündeme getirilen, Rusya ile barış için Ukrayna'nın Kırım'dan vazgeçmesi fikrine Kiev karşı çıktı. ABD ise Kırım kararını sadece Kiev'in verebileceğini belirtiyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için Kiev'in Kırım'dan vazgeçmesi önerisi, Ukrayna tarafından reddedildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ukrayna'nın, topraklarının bir santimetresinden dahi vazgeçmesini gerektirecek ne hukuki, ne siyasi, ne de ahlaki bir gerekçe yoktur" ifadelerini kullandı. Nikolenko mesajında, savaşın bitmesine yönelik tüm arabuluculuk çabalarının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Lula da Silva Fotoğraf: Joédson Alves/Agência Brasil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, uluslararası hukuka göre Ukrayna'ya ait olan, ancak 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasından Kiev'in feragat etmesini gündeme getirmiş, bunun karşılığında Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi başka bir bölgesini işgal etmemesi gerektiğini ifade etmişti. Yaklaşık bir yıldır komşusu Ukrayna'ya karşı bir saldırı savaşı yürüten Moskova ise Ukrayna'dan en az dört ayrı bölgeyi daha talep ediyor.

ABD: Kırım ile ilgili kararı Ukrayna vermeli

Antony Blinken Fotoğraf: Tiksa Negeri/AP Photo/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kırım'ın yeniden ele geçirilme kararını sadece Ukrayna'nın alabileceğini ifade ederek, "Ukrayna bir demokrasi, Başkan Volodimir Zelenskiy ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyor. Ama o da Ukraynalıların isteklerine açık olmalı" dedi. Funke Medya Grubu'nun ilgili haberine göre, ükesi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), çok sayıda ülke ile birlikte Ukrayna'yı koruma, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunma konusunda taahhüt verdiğini belirten Blinken, "Bu, muhtemelen önümüzdeki haftalarda başlayacak bir karşı taarruzu da kapsıyor" dedi.

dpa,Reuters / ET,EC

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