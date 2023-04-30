  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yönelik saldırının ardından çıkan yangın ve ön planda bir itfaiye eri - (29.04.2023)
Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yönelik saldırının ardından büyük bir yangın çıktıFotoğraf: Mikhail Razvozhaev/telegram/AP/picture alliance
PolitikaUkrayna

Ukrayna: Kırım saldırısı büyük taarruzun hazırlığıydı

2 saat önce

Ukrayna ordusu, Cumartesi günü Kırım'ın Sivastopol kentindeki yakıt depolarına yönelik SİHA saldırısını, "büyük karşı taarruzun hazırlığı" olarak nitelendirdi.

https://p.dw.com/p/4QjHJ

Ukrayna ordusu, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a yönelik SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırısının, yakında Rus ordusuna karşı başlaması planlanan geniş çaplı karşı saldırının bir hazırlığı olduğunu bildirdi. "Düşman lojistiğine sızma, savunma kuvvetlerimizin, üzerinde uzun süredir konuştuğumuz güçlü aktif eylemlerine yönelik aşamalardan biri" diyen Ukrayna Güney Bölgesi Komuta Merkezi Sözcüsü Nataliya Humenyuk, "Bu çalışmalar herkesin beklediği kapsamlı saldırıyı hazırlıyor" dedi.

Kırım'da yer alan liman kentlerinden Sivastopol'da bulunan büyük bir yakıt deposuna Cumartesi sabahı SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu depoda yangın çıkmış, ancak Rusya'nın verdiği bilgiye göre olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yakıt deposu dışında sivil yapıların da saldırıda zarar görmediği belirtiliyor. Ukrayna askeri gizli servisi ise saldırıda on petrol tankının kullanılamaz hale getirildiğini iddia ediyor. Kiev yönetimi bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak askeri gizli servisten yapılan açıklamada, benzer patlamaların bundan sonra da devam edeceği ifade edildi.

Bir yılı aşkın süredir, saldırdığı ve topraklarının bir kısmını işgal ettiği komşusu Ukrayna ile savaşan Rusya, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın yanı sıra, halihazırda Ukrayna'nın yüzde 20'sini de işgali altında bulunduruyor. Uluslararası toplum, haftalardan bu yana, Rus ordusuna karşı Ukrayna'nın hazırlıklarına başlandığını duyurduğu karşı saldırıyı bekliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Batı'dan gelen silah yardımının da desteği ile Rusya'nın işgal ettiği toprakları yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

 

dpa / ET,EC

DW Türkçe'ye nasıl sansürsüz ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Tunceli kent merkezinde CHP'nin bayrakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Politika8 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sör Tim Berners-Lee'nin ilk World Wide Web'i tasarladığı NeXT bilgisayarı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

Teknoloji7 saat önce
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Politika29 Nisan 2023
Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika29 Nisan 2023
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre29 Nisan 2023
Diyarbakır'da 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınan bir kişi

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları serbest

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları serbest

Hukuk ve Adalet28 Nisan 202304:26 dak.
Anayasa Mahkemesi binası - Ankara

AYM'den kadınların soyadına ilişkin tarihi karar

AYM'den kadınların soyadına ilişkin tarihi karar

Hukuk ve Adalet28 Nisan 2023
Ana sayfaya dön