Ukrayna BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumartesi günü yaptığı açıklamada Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya hazırlandıklarını söylemesinin yankıları sürüyor.

Ukrayna BM'yi acil toplantıya çağırdı

Ukrayna Rusya’nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planını kınayarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın hareketi "başka bir provakatif adım" olarak nitelendirilerek Moskova’nın "uluslararası güvenlik sistemini külliyen tehlikeye attığı" vurgulandı.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Fotoğraf: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance

Açıklamada "Rusya bir kez daha, bir tehdit ve aşağılama aracı değil de caydırıcılık ve savaşı engelleme aracı olarak nükleer silahlara sorumlu şekilde hamilik yapmaya kronik kabiliyeti olmadığını gösterdi" denildi.

Ukrayna, Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep ederek G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği’nden (AB) Belarus'u Rus nükleer silahlarını kabul etmesi durumunda bunun sonuçları olacağı konusunda uyarmasını istedi.

NATO'dan Rusya'ya kınama

NATO, Putin'in açıklamasını kınadı. İttifaktan yapılan açıklamada Rusya'nın taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandırma planı "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Batılı müttefiklerin "Rusya’nın nükleer duruşunda kendi duruşlarında değişikliğe gitmelerine neden olacak bir değişikliği henüz görmediklerini" söyledi.

Ne olmuştu?

Putin, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya hazırlandıklarını söyleyerek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal etmeyeceğini belirtti.

ABD Rusya’nın açıklamasına temkinli bir şekilde yaklaştı. ABD'li üst düzey bir yetkili Moskova’nın nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emare olmadığını kaydetti.

Putin taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandırmasını ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırması ile karşılaştırarak Rusya’nın silahların kontrolünü Belarus'a da vermeyeceğini söyledi.

Rusya Belarus'a nükleer silah konuşlandırırsa Rusya 1990li yılların ortasından bu yana ilk kez bu tür silahları ülke dışına konuşlandırmış olacak.

Gerginlik tırmanıyor

Ukrayna Savaşı'nda gerginlik Batılı ülkelerin Kiev'e silah göndermesinden sonra tırmanıyor. Moskova da Ukrayna’nın askeri olarak silahsızlandırılması söyleminden komşu ülkede Batılı ülkeler ile topyekûn mücadele söylemine kaymaya başladı.

Taktik nükleer silahlar büyük şehirleri yok etmek için değil savaş alanında belirli taktik kazanımlar elde etmek için kullanılıyor. Rusya'nın sahip olduğu silah sayısı bilinmiyor.

Reuters, AFP / SSB, EC