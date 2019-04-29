 Tutuklu Katalan siyasetçilerin vekilliği askıya alındı | AVRUPA | DW | 24.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Tutuklu Katalan siyasetçilerin vekilliği askıya alındı

İspanya’da geçen ayki erken seçimlerde parlamentoya seçilen dört ayrılıkçı Katalan siyasetçinin vekillikleri askıya alındı. Cezaevinde bulunan milletvekillerinin açılış oturumuna katılmasına izin verilmişti.

Parlamentonun açılış oturumuna katılan Oriol Junqueras Katalan ERC partisi sözcüsü ile.

Parlamentonun açılış oturumuna katılan Oriol Junqueras Katalan ERC partisi sözcüsü ile.

Katalonya özerk bölgesinde 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle cezaevine gönderilen Katalonya'nın eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull 28 Nisan erken seçimlerinde aday olmuş ve milletvekili seçilmişlerdi.

Meclis Başkanı Meritxell Batet, parlamentonun hukuk danışmanlarının tavsiyesine ve ilgili yasal düzenlemelere atıfla "milletvekillerinin vekilliklerinin askıya alındığını ilan etmek zorunda olduklarını" söyledi.

Puigdemont: Cevabı sandıkta verilecek

Vekillikleri askıya alınan dört Katalan milletvekili ve bir diğer Katalan vekil geçen Salı günü diğer milletvekilleri ile birlikte mecliste yemin edebilmeleri için geçici olarak tahliye edilmişlerdi. Milletvekillerinin polis gözetiminde parlamentonun açılış oturumuna katılması tartışmalara neden olmuştu.

Belçika'da sürgünde bulunan Katalonya eski lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu seçimlerine atıfla, karara ilişkin "Pazar günü (onları) en çok acıtan yerde cevap vermeliyiz: Sandıkta" diye yazdı.

Pazar günü düzenlecek seçimlerde "Avrupa Özgür İttifakı" partisinin adayı olan Oriol Junqueras ise attığı tweette "İspanya'da (milletvekilliğimiz) askıya alındı, ancak Avrupa'da bunu yapamazlar! Bir siyasi tutuklunun Avrupa Parlamentosu'na girmesi İspanyol devletinin baskısını kınamanın en iyi yolu" diye yazdı.

rtr / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"İspanya’da toplumsal bütünlük tehlikede"

İspanya seçimlerinin sonuçları, Berlin’deki Batı Balkan zirvesi ve Almanya’nın askeri harcamaları bugün Alman basınında öne çıkan konular arasında bulunuyor. (30.04.2019)  

İspanya’da seçimleri Başbakan Sanchez’in partisi kazandı

İspanya’da yapılan erken genel seçimleri Başbakan Sanchez’in partisi PSOE kazandı. Ancak parti parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Aşırı sağcı Vox partisi ise ilk kez parlamentoya girdi. (29.04.2019)  

Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

28 üyeli AB'de Avrupa Parlamentosu seçimleri için dört gün sürecek oy verme işlemleri başladı. Hollanda ve İngiltere'de seçmenler bugün sandık başında. (23.05.2019)  

Tagesspiegel: İspanya artık aşırı sağdan muaf değil

Almanya'da aşırı sağ gruplarla ilgili iç istihbarat raporu, İspanya'daki seçim sonuçları ve Ukrayna'daki iktidar değişimi bugünün Alman basınında öne çıkan konular... (29.04.2019)  

Benzer içerik

Spanien Wahl 2019 | Partei Vox

Tagesspiegel: İspanya artık aşırı sağdan muaf değil 29.04.2019

Almanya'da aşırı sağ gruplarla ilgili iç istihbarat raporu, İspanya'daki seçim sonuçları ve Ukrayna'daki iktidar değişimi bugünün Alman basınında öne çıkan konular...

Spanien - Wahl

İspanya erken seçimler için sandık başında 28.04.2019

İspanya’da son dört yıl içinde üçüncü kez parlamento seçimleri yapılıyor. Sandıktan Başbakan Sanchez’in partisi PSOE’nin birinci çıkacağı, ancak hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamayacağı tahmin ediliyor.

Pedro Sanchéz PK

İspanya erken seçimlere gidiyor 15.02.2019

Katalan milletvekillerinin desteğini çekmesinin ardından bütçe tasarısını meclisten geçiremeyen İspanya Başbakanı Sanchez erken seçim kararı aldı. İspanyollar 28 Nisan'da sandık başına gidecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Theresa May London Statement (Reuters/T. Melville)

Theresa May'in istifasına AB liderlerinden tepki

İngiltere Başbakanı Theresa May'in parti liderliğinden istifasını açıklamasına Avrupa'dan tepkiler geldi. AB'li liderler May'in kararına saygı gösterirken, sert Brexit endişesi ön plana çıktı.  

FOTO-GALERİ

default

Formula 1 efsanesi Niki Lauda öldü

Niki Lauda'nın 1975 ile 1977'de Ferrari ve 1984'te McLaren ile olmak üzere üç Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunuyor.  