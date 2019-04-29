Tutuklu Katalan siyasetçilerin vekilliği askıya alındı

Katalonya özerk bölgesinde 2017'de düzenlenen bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle cezaevine gönderilen Katalonya'nın eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull 28 Nisan erken seçimlerinde aday olmuş ve milletvekili seçilmişlerdi.

Meclis Başkanı Meritxell Batet, parlamentonun hukuk danışmanlarının tavsiyesine ve ilgili yasal düzenlemelere atıfla "milletvekillerinin vekilliklerinin askıya alındığını ilan etmek zorunda olduklarını" söyledi.

Puigdemont: Cevabı sandıkta verilecek

Vekillikleri askıya alınan dört Katalan milletvekili ve bir diğer Katalan vekil geçen Salı günü diğer milletvekilleri ile birlikte mecliste yemin edebilmeleri için geçici olarak tahliye edilmişlerdi. Milletvekillerinin polis gözetiminde parlamentonun açılış oturumuna katılması tartışmalara neden olmuştu.

Belçika'da sürgünde bulunan Katalonya eski lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu seçimlerine atıfla, karara ilişkin "Pazar günü (onları) en çok acıtan yerde cevap vermeliyiz: Sandıkta" diye yazdı.

Pazar günü düzenlecek seçimlerde "Avrupa Özgür İttifakı" partisinin adayı olan Oriol Junqueras ise attığı tweette "İspanya'da (milletvekilliğimiz) askıya alındı, ancak Avrupa'da bunu yapamazlar! Bir siyasi tutuklunun Avrupa Parlamentosu'na girmesi İspanyol devletinin baskısını kınamanın en iyi yolu" diye yazdı.

rtr / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe