Tunus'ta gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden almasının ardından tansiyonun yükselmesi üzerine, ülkede gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağının saat 19.00 ile 06.00 arasında geçerli olacağı ve 27 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi. Sağlıkla ilgili acil durumlar ve gece çalışanlar ise yasak kapsamı dışında bırakıldı.

Geceleri sokağa çıkma yasağı ilan eden Cumhurbaşkanı Said, Pazartesi günü yayınladığı video mesajında halka itidal çağrısı yaparak, Başbakanı görevden alma kararının bir darbe olduğu yönündeki iddiaları reddeti. Said, "Ulus için en büyük tehlike iç patlamadır" ifadesini kullandı.

İki bakan da görevden alındı

Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Hişam el Meşişi'yi salgın ve ekonomiyi düzgün yönetemediği gerekçesiyle görevden almasının ardından, Savunma Bakanı İbrahim Bartagi ve Adalet Bakanı Hasna Ben Süleymani'yi de görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Said'in iki bakanın görevden alınması kararı aldığını belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said Pazar akşamı yaptığı açıklamada Başbakan el Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said ayrıca, meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan el Meşişi'yi görevden alarak, parlamento çalışmalarını kısa süreliğine durdurma kararı ülkede tansiyonun yükselmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararına destek verenler sevinç gösterileri düzenledi

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Said'i destekleyenler kararı sevinçle karşılamış, ülkenin en büyük siyasi partisi En Nahda ve destekçileri yapılan hamleyi bir darbe olarak nitelendirmişti. Bugün iki grubun tepkisi de sokağa taştı. Başkent Tunus dışında Gafsa, Kayravan, Manastır, Sus ve Tuzer gibi birçok kentte sokak protestoları düzenlendi. Bunların bir kısmında grupların birbirleriyle, bir kısmı da ise güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi.

Meclis ablukada

Pazartesi erken saatlerde Tunus parlamentosunu kuşatarak aynı zamanda Meclis Başkanı olan En Nahda lideri Raşid el Gannuşi'nin ve diğer vekillerin içeri girmesini engelledi. Bu arada partilerinin "devrimin ve halkın iradesini koruma" çağrısı yapmasının ardından En Nahda destekçileri parlamento çevresinde toplandı. Bazı protestocular kapalı olan kapıya tırmanarak, meclis kapısının arkasındaki askerlere "kapıları açın" diye bağırdı.

Parlamento önünde protesto gösterisi

Al Arabiya televizyonu Said yandaşlarının da meclis çevresinde toplandığını, iki grup arasında güvenlik güçleri ayırana kadar kısa süreli arbede yaşandığını duyurdu.

AB'den şiddetten uzak durma çağrısı

Tunus'taki gelişmeler uluslararası toplum tarafından da kaygı ile karşılandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Tunus'taki tüm siyasi aktörleri uyararak şiddetten kaçınma çağrısı yaptı. Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada "Tunus'taki tüm aktörleri Anayasa'ya, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ayrıca ülkenin istikrarını korumak için sakin olmaya ve şiddete başvurmaktan kaçınmaya da çağırıyoruz" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve görevden aldığı Başbakan el Meşişi (Foto: Arşiv)

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Tunus'ta yaşananlar sebebiyle "çok kaygılı" olduğunu ve konuyu ilgili Tunuslu yetkililerle görüştüklerini söyledi. Adebahr, "Hızlı bir şekilde anayasal düzene geri dönmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya'nın Tunus'taki gelişmeleri izlediğini belirterek "Bu ülke halkının istikrarını ve güvenliğini hiçbir şeyin tehdit etmeyeceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den de yaşananlara "darbe" tepkisi gelmiş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ülkedeki gelişmeleri "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" sözleri ile değerlendirmişti. Şentop sözlerini "Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrı meşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" şeklinde sürdürmüştü.

Tunus'ta Pazar günü de hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti

Protestolar haftalardır sürüyordu

Tunus'ta eski devlet başkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesi ile sonuçlanan eylemlerin ardından 10 yılı geçti. Bu sürede bazısı sadece birkaç ay görevde kalabilen dokuz hükümet başa geldi. Salgın nedeniyle yaşanan durgunluk halihazırda ekonomik krizdeki ülkede yaşayan halkın yoğun tepkisine yol açarken, bir süredir bu tepkiler sokak protestolarına dönüşmüştü. Başbakan Meşişi, geçen hafta Sağlık Bakanı'nı görevden almış, ancak tepkileri dindirememişti. Covid-19 vaka sayılarının fırladığı ve 18 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ülkede aşılama oranı yüzde 10 civarında.

AFP, Reuters, AP, DW/DBN, JD

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