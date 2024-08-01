Tuğrul Türkeş Gezi tutuklularını ziyaret etti

AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, aralarında Osman Kavala ve Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi Parkı Davası hükümlülerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda Türkeş, "Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

AKP milletvekili mesajında ayrıca, "Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Türkeş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı sıfatıyla bu ziyaretleri yapmak istediğini açıklamış, 19 Temmuz'da Adalet Bakanlığına ulaşan başvuruya cevap gecikince talebinin "sümen altı" edilmek istendiğini iddia etmişti.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, "Ben hayatının yedi yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" sözleriyle ziyaret talebini açıklamıştı.

ANKA / MUK,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?