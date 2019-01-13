 Tsipras güvenoyu aldı | AVRUPA | DW | 16.01.2019

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AVRUPA

Tsipras güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Tsipras liderliğindeki hükümet, Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle yaşanan koalisyon krizinin ardından parlamentoda düzenlenen güven oylamasında yeterli desteği kıl payı farkla aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras

Yunanistan parlamentosunda yapılan güven oylamasında sonuç hükümet lehinde çıktı. Üç yüz sandalyeli parlamentodaki oylamada 151 vekil, Başbakan Aleksis Tsipras liderliğindeki hükümete destek verdi.

Tsipras, parlamentodaki 145 sandalyesi bulunan partisi Syriza'nın yanı sıra bağımsız milletvekillerinden de oy alarak çoğunluğun desteğini sağlamış oldu.

Tsipras, oylama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan parlamentosunun istikrardan yana oy kullandığını söyledi. Tsipras, aldıkları güvenoyuyla birlikte Yunan halkının çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Güven oylaması getiren istifa

Yunanistan'da geçen hafta sonu hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin lideri Panos Kammenos, Atina ile Üsküp arasında geçen Haziran ayında imzalanan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayı protesto etmek için Savunma Bakanlığı görevinden ayrılma kararı almıştı.

Partisi ANEL'in diğer kabine üyelerini de hükümetten çeken Kammenos'un bu hamlesi üzerine Tsipras'in talebiyle hükümet hakkında güven oylaması yapılmasına karar verilmişti.

Tsipras'ı bekleyen ikinci sınav

Makedonya parlamentosu geçen Cuma günü, gerekli anayasa değişikliğini kabul ederek Haziran'da Yunanistan ile imzalanan isim anlaşmasını onaylamıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Yunan parlamentosundan da geçmesi gerekiyor. Tsipras, önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen oylamada merkez sol eğilimli ve bağımsız milletvekillerinin desteğini almayı ümit ediyor.

Atina ile Üsküp arasındaki isim krizi

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 27 yıldır Atina ile ihtilafa neden oluyor. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyor.

İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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