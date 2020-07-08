TS: Türkiye AB'ye muhtaç ama çatışmayı yeğliyor

Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde son zamanlarda daha da belirgin hale gelen gerginlik Tagesspiegel'in yorum köşesinde ele alınıyor:

"Son yıllarda AB, Türkiye'yi kendisine bağlayacak alternatif bir konsept geliştirmeyi başaramadı. Türkiye'nin yaklaşımları da kestirilemiyor. AB'ye bir ticaret ortağı olarak ihtiyacı olmasına rağmen, çatışmayı yeğliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Borrell'in Türkiye ziyareti sırasında AB'nin Ankara'nın istediği gibi davranmaması halinde 'karşı önlemler' geliştirecekleri tehdidinde bulundu. Çavuşoğlu bundan birkaç gün önce Berlin'de korona sürecinde Almanların tatillerini Türkiye'de geçirebilmeleri için iyi niyet gösterilmesi çağrısında bulunmuştu. Her iki taraf da çeşitli anlaşmazlık noktalarındaki çıkarlarını dengelemenin yollarını bulmaya çalışabilir. Bu arzu edilen bir durum, ancak olası değil. (...) İlişkiler yeni bir stres testi ile karşı karşıya."

Rusya ve Çin'in, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye BM yardımlarının gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etmesi Reutlinger Generalanzeiger'in yorum köşesinde ele alınıyor:

"İnsan hayatıyla alaycı bir oyun: Rusya, Suriye halkı için daha fazla insani yardım yapılmasını engelliyor. Çin de bu vetoya katılıyor. Bunu yaparken, yardıma muhtaç durumdaki halkı kendi güç politikalarının oyuncağı haline getiriyorlar. 1 Temmuz'da AB Konseyi başkanlığını ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan Almanya için bu ilk yenilgidir."

Rusya ve Çin'in Suriye ile ilgili tutumu Rheinpfalz gazetesindeki yorumda da eleştiriliyor:

"Rusya ile Çin'in, BM Güvenlik Konseyi'nde Berlin ve Brüksel'in İdlib'e en azından geriye kalan insani yardım takviyesini sürdürme girişimini veto etmesi, bu büyük güçlerin ne kadar alaycı davrandığını gösteriyor. Ancak bu konuda şikayet etmek yetmez. Her şeyden önce ABD bir kez daha yaptırım uygulamanın ötesine geçmelidir."

Badische Neueste Nachrichten gazetesi Başbakan Angela Merkel'in Almanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasıyla ilgili parlamentodaki konuşmasını değerlendiriyor:

"Merkel parlamentodaki makul tavırlarıyla, Avrupa'nın geleceği için, bilinçli olarak çok büyük hedefler ortaya koymuyor. Emmanuel Macron'un yaptığı gibi 'reform baloncukları' uçurmuyor. Büyük beklentiler yerine, az sayıda konuya odaklanmayı tercih ediyor. Avrupa'nın geleceği için açık, somut önerilerde bulunmayı yeğliyor. Ona göre, az daha çoktur."

dpa,AFP/TY,BK

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