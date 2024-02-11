Trump'tan NATO üyelerine tehdit

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Başkan seçilmesi durumunda Rusya'yı, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO üyelerine saldırmaya "teşvik edeceğini" ifade ederek uzun süredir şüpheyle yaklaştığı askeri ittifaka karşı en sert çıkışını yaptı.

ABD'li senatörler Rusya'nın işgalinin ikinci yıl dönümü öncesinde Ukrayna'ya yeni yardımları tartışırken, eski Başkan Trump, "ABD'yi NATO'nun diğer 30 üye ülkesini savunmakla yükümlü tutmanın haksızlık olduğunu" savundu.

Cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, adı açıklanmayan bir NATO toplantısında bir devlet başkanıyla yaptığı konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve 'Efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi koruyacak mısınız? Ben de 'Ödemediniz, kabahatlisiniz?' dedim. Hayır, sizi korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapmaları için cesaretlendiririm. Ödemek zorundasınız. Faturalarınızı ödemelisiniz."

Beyaz Saray'dan Trump'a sert yanıt

Donald Trump'ın bu söylemlerine Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates oldukça sert ifadelerle yanıt verdi. Bates yaptığı açıklamada, "En yakın müttefiklerimizin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik etmek dehşet verici ve akıl dışıdır. Savaş çağrısı yapmak ve düzensiz bir kaosu teşvik etmek yerine Başkan Biden, Amerikan liderliğini güçlendirmeye devam edecektir" dedi.

Beyaz Saray, Trump'ın sözlerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds

"Sınır dışı operasyonu" sözü verdi

Trump'ın sözleri, Çarşamba günü Senato'daki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna için öngörülen yeni finansmanın yanı sıra İsrail'e yardım ve ABD-Meksika sınır krizini ele alacak reformları içeren tasarıyı reddetmelerinin ardından geldi.

Senato'da söz konusu tasarının reddedilmesi, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisini de görünür kıldı.

Cumartesi günü düzenlenen mitingde bu konuya ilişkin de konuşan Trump, tasarının reddedilmesini kutlayarak, yeniden seçilmesi halinde görevdeki ilk gününde büyük bir "sınır dışı etme operasyonu" gerçekleştireceğinin sözünü verdi.

"Unutmayalım ki bu hafta her muhafazakârın kutlaması gereken büyük bir zafer daha elde ettik. Sahtekar Joe Biden'ın korkunç açık sınırlar yasa tasarısını ezdik" diyen Donald Trump, "Tüm grup Kongre'de harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca yeniden Başkan seçilmesi halinde, "İlk gün Biden yönetiminin tüm açık sınır politikalarını feshedeceğini" ve "Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatacağını" vurgulayarak, "Başka seçeneğimiz yok" dedi.

AFP / AI,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?