 Trump′dan UCM yorumu: Uluslararası zafer | DÜNYA | DW | 12.04.2019

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DÜNYA

Trump'dan UCM yorumu: Uluslararası zafer

UCM’nin Afganistan’daki savaş suçları iddialarına ilişkin soruşturma açılması talebini reddetmesi, ABD Başkanı Trump tarafından “uluslararası bir zafer” olarak değerlendirildi. İthamlar ABD’li askerleri de kapsıyordu.

USA Donald Trump in San Antonio (Reuters/C. Barria)

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Afganistan'da savaş suçu işlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmaması kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan Trump, Cuma günü Washington'da yaptığı açıklamada kararı "Bu sadece yurtseverler açısından değil, hukukun üstünlüğü açısından da uluslararası büyük bir zafer” sözleriyle değerlendirdi.

Trump’ın açıklaması öncesinde UCM, Afganistan’da savaş suçu işlendiğine ilişkin iddiaların soruşturulmasını reddetmişti. Lahey'deki mahkemeden Cuma günü yapılan açıklamada, bu yönde yapılacak bir soruşturmanın şu aşamada adalete hizmet etmeyeceği ifade edildi. Mahkeme kararına dayanak olarak, Afganistan’ın “günümüzdeki koşullarının başarılı bir soruşturma ve ceza takibatı konusunda çok sınırlı ümit” vermesini gösterdi.

Niederlande Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag | Fatou Bensouda (picture-alliance/AP Photo/P. Dejong)

Başsavcı Fatou Bensouda

Başsavcı Fatou Bensouda, 2017 yılında UCM'ye Afganistan'da 2003'ten beri insanlığa karşı işlenen suçlar ile savaş suçları iddialarına ilişkin soruşturma başlatılması talebinde bulunmuştu.  İddialar radikal İslamcı Taliban ve Afgan hükümetine bağlı birliklerin yanı sıra ABD'li asker ve istibarat görevlilerini de kapsıyordu.

ABD geçen yıl Eylül ayında UCM'nin ABD'li askerler ve istihbarat görevlililerine ilişkin soruşturma başlatması halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD askerlerine karşı Afganistan'daki araştırmalara katılan UCM çalışanlarına ABD vizesi verilmeyeceğini açıklamıştı. Başsavcı Bensouda’nın makamından verilen bilgilere göre de, Bensouda’nın ABD vizesi iptal edilmişti.

Küresel düzeyde savaş suçlularının, soykırım uygulayanların ve insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması amacıyla 2002 yılında kurulan UCM, 123 ülke tarafından destekleniyor. Ancak ABD mahkemeyi tanımayan ülkeler arasında bulunuyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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CIA'e savaş suçu iddiası

Uluslararası soruşturma ekipleri, ABD askerleri ve CIA ajanlarının Afganistan’da savaş suçu işlemiş olabileceğini tahmin ediyor. UCM Başsavcısı Bensouda soruşturma açmaya hazırlanıyor. (15.11.2016)  

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