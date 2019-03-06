Trump Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarını dondurdu

Venezuela’da iktidar değişimi hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump, Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname metninde "Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıkları ve bu varlıklarla ilintili çıkarları bloke edilmiştir, bunlar ihraç edilemez, transfer edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" denildi.

Trump, Maduro hükümetinin görevi bırakması için bir tecrit süreci ve yeni yaptırımlar düşündüğünün sinyallerini daha önce vermişti.

Kolombiya ülkede doğan Venezuelalılara vatandaşlık verecek

Diğer yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ülkede doğan Venezuelalı ailelerin çocuklarına vatandaşlık verileceği açıklaması geldi. Duque, 19 Ağustos 2015 tarihi ve sonrası doğan yaklaşık 24 bin Venezuelalı’nın Kolombiya vatandaşlığına geçebileceğini duyurdu.

Duque, "Vatandaşlık hakkına sahip olmak ve kendilerini gururla Kolombiyalı olarak tanımlamak isteyen bu savunmasız çocukları destekliyoruz" diye konuştu. Devlet Başkanı, Kolombiya hükümetinin 1 milyon 200 bin çocuğa aşı yaptırdığını ve 182 binden fazla çocuğu da okula kaydettirdiğini sözlerine ekledi.

Kolombiya'daki bir mülteci alım merkezindeki Venezuelalılar

Mevcut yasal düzenlemeler Kolombiya’da yasal bir statüsü bulunmayan Venezuelalı ebeveynlerin çocuklarına doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı vermiyordu. Yurt dışında doğan Venezuelalıların kendi ülkelerinin vatandaşlığını alma imkânı bulunmasına karşın, son dönemde bu süreç de zorlaştı.

Muhalif lider Juan Guaido’ya destek verdiği gerekçesiyle komşu ülke Kolombiya’yla diplomatik ilişkilerini kesen Venezuela’nın ülkede faaliyet gösteren bir konsolosluğu bulunmuyor. Bu nedenle "vatansızlık"la karşı karşıya kalan Venezuelalı çocuklar uluslararası seyahat hakkı, ev alma, yasal işlerde çalışma ve erişkinliklerinde evlenme imkânlarından yoksun yaşama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kolombiya, siyasi ve ekonomik nedenlerle ülkelerini terk eden 1 milyon 400 bin Venezuelalıya ev sahipliği yapıyor.

DW, AFP / SÖ,GA

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