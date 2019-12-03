Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan ile iyi anlaşıyorum

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) zirvesi öncesinde Türkiye'ye destek veren açıklamalar yaptı. "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum" diyen Trump IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye yönelik operasyon sırasında da Türkiye'nin "son derece yardımcı" olduğunu söyledi. Trump, ABD’nin Bağdadi’yi öldürmek için hava sahasını kullandığında Türkiye'nin bundan "daha fazla destek verici olamayacağını" söyledi.

Suriye'nin kuzeyinden Amerikan birliklerini çekme kararını da savunan Trump ABD’nin IŞİD'in mali kaynak olarak kullandığı petrol üzerinde ABD'nin "tam bir kontrole" sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararını da savunan Trump selefi Barack Obama yönetimini suçladı. Obama yönetiminin Türkiye’ye Patriot uçaksavar füzeleri satmayı reddettiğini belirten Trump "Bunu birçok kez bunu söylediler, Türkiye de çıktı ve Rus füzelerini satın aldı" dedi.

Macron'a eleştiri

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştiren açıklamalarda da bulundu. Trump Macron’un "beyin ölümü" açıklamasını "çok çirkin" ve "saygısız" olduğunu belirterek "NATO'ya Fransa'dan daha fazla kimsenin ihtiyacı olamaz" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı NATO içerisinde tepki toplamıştı. İttifak içerisinde siyasi işbirliği eksikliğinden yakınan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Bir yandan Suriye taarruzunu oldubitti şeklinde başlatan Türkiye diğer yandan NATO'dan dayanışma bekleyemez" demişti. Macron ayrıca NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Stoltenberg: Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin "NATO'nun önemli bir üyesi" olduğunu söyledi. İttifak'ın güvenlik garantilerini sorgulamanın doğru olmadığını belirten Stoltenberg Türkiye ile Baltık ülkelerinin savunması konusundaki anlaşmazlığın giderilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Söz konusu sorunun Londra'daki zirvede çözüme kavuşup kavuşamayacağı sorusuna yanıt olarak Stoltenberg "Bunun sözünü veremem ama söyleyebileceğim bunun üzerinde çalışmakta olduğumuz. Ama bu, NATO'nun Baltık ülkelerini savunmak için bir planının olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

Türkiye YPG/PYD’nin terör örgütü ilan edilmesi şartını koşarak NATO Baltık ülkelerinin ve Polonya’nın artan Rusya tehdidine karşı korunmasına ilişkin hazırladığı savunma planlarına daha önce onay vermemişti.

Erdoğan: NATO YPG'yi terör örgütü kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'daki zirveye hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zirvede Baltık savunma planının tekrar gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt olarak Erdoğan "Eğer gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Değişen bir şey yoktur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı eğer NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı'nın, Polonya ve Baltık ülkeleri olarak Londra'da biraraya gelme teklifinde bulunduğunu belirten Erdoğan biraraya gelmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Erdoğan "Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse kusura bakmasınlar orada atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz" dedi.

DW, Reuters/EC, JD

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