Trump'ın Kuzey Kore liderine "inanması" tepki gördü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de 17 ay cezaevinde tutulduktan sonra sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılan ve komada iade edildiği ABD'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Otto Warmbier hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle eleştiriliyor.

Trump'ın Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmede, 22 yaşındaki öğrencinin Haziran 2017'de gerçekleşen ölümü de gündeme geldi.

Liderlerin ana gündem maddesi olan Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varamadığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Trump, Kim'in ABD'li öğrenci Warmbier'in durumu hakkında söylediklerine inandığını belirtti. ABD Başkanı, "Kim bana bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Ben de onun bu sözüne inanacağım" dedi.

Kim'in durumu "sonradan" öğrendiğini ifade eden Trump, Warmbier'in gözaltındayken başına "gerçekten çok kötü şeyler" geldiğini belirtti. Ancak Kim'in "bunu bildiğini" sanmadığını sözlerine ekledi.

Warmbier, turist olarak gittiği Kuzey Kore'de "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 2016 yılının başında hapse girmişti. Yaklaşık 17 ay hapis yatan ve mahkeme tarafından 15 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılan Warmbier'in sağlık durumu cezaevinde kötüleşmişti. ABD'ye koma hâlinde iade edilen Warmbier kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Virginia Üniversitesi'nde okuyan öğrencinin ailesi, oğullarına işkence yapıldığını belirtiyordu. ABD'de Federal Mahkeme de geçen Aralık ayında Kuzey Kore yönetimini Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkûm etmişti.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Trump'a eleştiri

Trump'ın Warmbier konusunda Kuzey Kore lideri Kim'in açıklamalarına destek vermesi ABD kamuoyunda tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı, kendi istihbarat servisleri yerine otokrat liderlere inanmayı tercih etmekle eleştiriliyor. Trump'ın geçmişte de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalarda Suudi kraliyet ailesinin yanında yer alarak ve ABD'de 2016 yılında yapılan seçimlere karıştığı yönündeki iddiaları reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek vererek benzer tutumlar sergilediği belirtiliyor.

ABD Başkanı'nı bu açıdan eleştiren isimler arasında yer alan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Amerikan istihbaratı yerine Putin ve Kim gibi "eşkıyalara" inanmasında "yanlış bir şeyler" olduğunu söyledi.

Trump, Demokrat siyasetçilerin yanı sıra Cumhuriyetçi isimlerden de tepki gördü. Warmbier'ın yaşadığı Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Bob Portman, "Kuzey Kore'nin Otto'ya yaptıklarından sıyrılmasına izin vermemeliyiz" dedi. CNN'e konuşan Ohio eski Valisi John Kasich ise Trump'ın Kim'e inanmasının "komik" olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi, bu durumun "hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini" belirtti.

DW,AP,dpa/CÖ,GA

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