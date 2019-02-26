Welt: Trump Kim'e "dostum" dememeliydi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki iki günlük zirve, herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonlandı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de iki gün süren zirveyle ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "şu aşamada herhangi bir anlaşmaya varılamadığını" ancak ilgili ekiplerin gelecekte yeniden görüşeceğini ifade etti. Görüşme Alman basınında geniş yer buldu.

Süddeutsche Zeitung Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkileri konu alan yorumunda milliyetçilik faktörüne dikkat çekiyor:

"Tecrit edilmiş durumdaki Kuzey Kore'nin diktatörlük rejimi atom silahlarıyla bile ayakta kalamaz. Dolayısıyla güçlü komşuları birkaç yıl öncesinden farklı olarak aniden Kuzey Kore'nin kendini onarması gerektiği konusunda görüş birliği sağladılar. Çin yönetimi gibi Donald Trump da Kim'i kazanmak için çabalıyor. 'Üçüncü demokratikleşme hamlesiyle' bir sonraki özgürleşme adımını atan Güney Kore büyük birader rolünü üstlenmek için hazır bekliyor. Nihayetinde her iki Kore'de de milliyetçilik duygusu her türlü ideolojiden daha ağır basıyor."

Die Welt gazetesi anlaşma sağlanamadan yarıda kesilen Vietnam'daki Trump – Kim zirvesini şöyle yorumluyor:

"Zirvenin daha iyi hazırlanması gerekirdi. Donald Trump Kuzey Kore'nin tiranından 'dostum' diye bahsetmese daha iyi olurdu. Hele insan hakları ihlalinde kimse İran ile Kuzey Kore rejimleri arasında fark görmüyorsa. Ama Trump İran'ı cehenneme benzetirken, Kim ile el sıkışabiliyor. Trump ne kadar jestte bulunursa bulunsun temel fikir değişmemiştir. Zira ABD Başkanı skandala yol açmadan masadan kalktı ve Kim Jong Un'dan şimdilik atom ve balistik füze denemelerinden vazgeçme sözü almayı başardı."

Neue Osnabrücker Zeitung ABD Başkanı Trump'ın dış politikasını mercek altına alıyor:

"Donald Trump başlattığı barış misyonunu daha tamamlayamadan bir sonrakinden bahsediyor. ABD Başkanı Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un ile yaptığı başarısız buluşmanın ardından verdiği demeçte 'İsrail ile Filistinliler arasında barışı sağlama şansının yüksek olduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını' söyledi. Trump kendi hedefleriyle mest olmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Oysa ABD Başbakanı'nın dış politikası yerine getirilmeyen vaatler dizisine benziyor. Kim Jong Un tarafından yüz geri edilmesiyle bu bir kez daha gözler önüne serildi. Dünyada her an patlamaya hazır kriz odaklarının arttığı bir dönemde başarısızlık daha da acı bir tat veriyor."

Handelsblatt gazetesinin yorumunda Hanoi zirvesinin yarıda kesilmesiyle önemli bir fırsatın kaçırılmış olduğu belirtiliyor:

"Kapanış seremonisi planlanmış bir zirvenin ortak bildiri bile yayınlanmadan vaktinden önce sona ermesi tam bir fiyaskodur. Silahlanma yarışının hızlanmaya başladığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) feshedildiği, Pakistan ve Hindistan nükleer güçleri arasındaki Keşmir anlaşmazlığının yeniden alevlendiği ve İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın akıbetinin kestirilemediği bir dönemde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasında mesafe kaydedilmesi iyi ve önemli bir mesaj olurdu."

DW, dpa, afp/AG, GA

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