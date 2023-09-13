TİP'ten Can Atalay hamlesi: Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceğiz

Emek ve Özgürlük İttifakı'yla girdiği seçimlerde Meclis'te dört sandalye kazanmayı başaran Türkiye İşçi Partisi (TİP), hapisteki Hatay Milletvekili Can Atalay için yeni bir atak yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş; Anayasa Mahkemesi'nin Meclis'in açılacağı 1 Ekim'e kadar karar vermemesi halinde yasama yılının açılışını boykot edeceklerini açıkladı. Meclis Genel Kurulu yerine, Atalay'ın seçim bölgesi Hatay'a gideceklerini söyleyen Baş, izleyecekleri tutumu şöyle özetledi:

"Can Atalay'ın özgürlüğüne kavuşması için ısrarla ve inatla mücadeleye devam ediyoruz. Halkın iradesiyle seçildi, mazbatasını aldı, Meclis'e kaydı yapıldı. İnsan Hakları Komisyonu'na oy birliğiyle seçilmesini de Atalay'ın özgürlüğü için bir Meclis iradesi olarak okuyoruz. Anayasa Mahkemesi, 1 Ekim'e kadar Atalay'ın başvurusunu karara bağlamalı. Bu tarihe kadar Atalay özgürlüğüne kavuşmazsa, biz de Meclis yerine Hatay'a gidip bu durumu halka şikayet edeceğiz. Atalay'ın seçmeni olan Hatay halkı ne derse onu yapacağız. Hatay'dan Ankara'ya kadar yürüyüp Can'ı çıkarana kadar mücadele edeceğiz."

Kadıgil: Yeni Anayasa girişimi kadınlara ihanet

Erkan Baş'ın düzenlediği basın toplantısına, TİP'in İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da katıldı. Hukukçu kimliğiyle tanınan, aynı zamanda TİP'in sözcüsü olan Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sivil anayasa" çağrısına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. AKP'nin anayasa hazırlığını "kadınların hayatını karartma projesi" olarak tanımlayan Kadıgil, konuşulan taslağın Meclis'te kurulan boşanma komisyonu raporuyla birebir aynı olduğunu savundu. TİP Sözcüsü Kadıgil, "vesayeti bitirme" iddiasıyla sunulan yeni anayasa hazırlığının, kadınların kazanımlarına göz diktiğini belirterek şunları söyledi:

"Neymiş, bu anayasa vesayet anayasasıymış. Erdoğan, 20 yıl içinde bu anayasanın 132 maddesini değiştirdi. Bu anayasa vesayetçiyse, eşitlikçi ve sivil değilse bunun sorumlusu Erdoğan'dır."

"AKP ile masaya oturan karşısında bizi bulur"

Kadıgil, AKP'nin MHP ile birlikte hazırlayacağı Anayasa konusunda, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin "Gördükten sonra değerlendiririz" yaklaşımını da sert bir dille eleştirdi:

"Muhalefetin 'Hele bir gelsin, bakarız' tavrı son dereye yanlıştır. Siyasal İslam'la müzakere olmaz, mücadele olur. AKP ile oturup getirecekleri anayasayı müzakere etmek, bu girişimi meşrulaştırmaktır. Halka, millete ve kadınlara ihanettir. Bunu kim yaparsa yapsın; ister CHP, ister İYİ Parti, karşısında bizi bulacaktır."

CHP'ye Sezgin Tanrıkulu tepkisi: Kabul edilemez

Kadıgil, TSK'nın siciline ilişkin sözleri yüzünden hedef tahtasına konan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na da sahip çıktı: "Biri üniformayla bir suç işliyorsa, çalıştığı kurum hak ettiği cezayı veriyorsa suç kuruma yüklenemez. Ama suç işleyen üniformalılara hiç dokunulmuyor, aksine failin sırtı sıvazlanıyorsa, suç artık bireyin değil, kurumun suçudur. Sezgin Tanrıkulu, hukukçu kimliğiyle, kesinleşmiş bir davadan söz ediyor. 15 insanın helikopterden atılarak öldürülmesini hatırlatıyor."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Tanrıkulu'nun sözleri kabul edilemez. Partide konuşacağız" açıklamasını da eleştiren Kadıgil, "Aslında CHP milletvekillerinin yüzde 70'i Tanrıkulu gibi düşünüyor. Ama bunu dile getiremiyorlar" yorumunu yaptı.

Baş: TİP'e oy verip pişman olan kimse yok

TİP'in seçimlerden sonra basınla yaptığı ilk kapsamlı buluşmada, Mayıs ayındaki seçimlerin yanı sıra 2024 Mart'ındaki yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Seçimden sonra önce seçmenlerle buluştuklarını, buradan aldıkları izlenimlerle kongre süreci başlattıklarını belirten Erkan Baş, şunları söyledi: "Politikamızı seçmenimizden aldığımız geri bildirimleri parti organlarında tartıştıktan sonra kongreye taşıyacağız. Seçim sonuçları nedeniyle hem bizde hem de yurttaşlarda bir üzüntü hali var. Saklayacak bir şey değil. Saray rejiminden kurtulmak için büyük bir umut vardı. Bundan faydalanamamış olmak, büyük bir üzüntü kaynağı. Ama zaman ilerledikçe bu üzüntü yerini öfkeye, akabinde de umuda çeviriyor. Partimizin yüksek oy aldığı bütün bölgeleri gezdim. TİP'e oy verip pişman olmuş tek bir insan yok. Aksine, partimize yönelik abluka nedeniyle oy vermekten vazgeçen birçok yurttaş 'Keşke size oy verseydim' diyor."

"Oylarımızın yüzde 16'sı AKP-MHP'den geldi"

Seçimleri Erdoğan'ın kazanmadığını, muhalefetin kazanmayı başaramadığını vurgulayan Erkan Baş, ülkedeki kutuplaşma ortamında üçüncü bir eksen yaratma konusunda yeterince başarılı olamadıklarını söyledi. TİP'e oy verenlerin yüzde 16'sinin eskiden AKP ve MHP'ye oy verdiğine işaret eden Baş, "Bu yeterli değildir ancak başlangıç olarak çok önemlidir" dedi.

TİP, Hatay'ın iki ilçesinde kendi adayını çıkaracak

Erkan Baş, gazetecilerin soruları üzerine, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimler için de hazırlıklara başladıklarını belirtti. İttifaklara kapalı olmadıklarını aksine iş birliklerini genişletmek istediklerinin altını çizen TİP lideri, öncelikle temel ilkeler belirleyeceklerini, bu ilkeler ışığında bazı adayları destekleyebileceklerini söyledi:

"Efendim bize üç belediye meclis üyeliği verin, bir başkan vekilliği, iki daire başkanlığı o zaman CHP adayını destekleyelim gibi bir pazarlığa girmeyeceğiz. Elbette her yerde aday çıkarmayacağız ama destek vermek için temel ilkelerimizi belirleyeceğiz. Örneğin gösterilen aday rantçı mı? Deprem riskini dikkate alıyor mu? Toplumsal cinsiyet konusundaki yaklaşımlı nedir? 'Aman AKP kazanmasın' kaygısıyla AKP'lilerden farklı CHP adaylarını desteklemeyeceğiz."

Erkan Baş, Mayıs seçimlerinde yüzde 20'nin üzerinde oy aldıkları Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde kesin olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

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