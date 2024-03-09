Tesla saldırısı sonrası altyapı güvenliği tartışılıyor

Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan Tesla fabrikasını besleyen yüksek gerilim hattına hafta başında düzenlenen kundaklama sonrasında ülkedeki altyapının korunması için özel güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

Almanya Kritik Altyapının Korunması Birliği (BSKI) elektrik hatlarının sabotaj ve saldırılardan korunması için yapılması gereken çok şeyin olduğunu açıkladı. BSKI Başkanı Hans-Walter Borries, RBB radyo kanalına Cumartesi günü verdiği demeçte, enerji dağıtım şirketleri ile ağ sağlayıcıların güvenlik için yatırımlar yapması gerektiğini söyledi. Borries, yüksek gerilim hatlarının korunması için güvenlik amaçlı kameralar ve harekete tepki veren sensörler yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Borries'e göre bu alanda üst düzey koruma sağlanması için konuya hassasiyet geliştirilmesi de şart. Pek çok elektrik hattının kentleşmenin olmadığı bölgelerden geçtiğini, dolayısıyla da bu hatlara yaklaşmanın kolay olduğunu belirten Borries bunların saldırılara kolay hedef olabileceğine işaret etti.

BSKI Başkanı Borries, şimdiye kadar işletmelerin güvenliği asgari ölçüde yatırım yaptığını belirtti. Borries, altyapıda güvenlik tedbirlerinin artırılması için hazırlanan yasal düzenlemenin de bu yıl içinde kabul edilmesini temenni ettiğini söyledi.

Tesla'da üretimin önümüzde hafta başlaması bekleniyor

Salı günü Grünheide'de bulunan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasına elektrik sağlayan hatlara kundaklama yapıldığı, bunun sonucunda fabrikanın da bulunduğu geniş bir bölgeye elektrik verilemediği açıklanmıştı.

Yaklaşık 12 bin 500 çalışanı olan şirketin işyeri temsilciliğinden dün yapılan açıklamada, üretime birkaç gün içinde başlanmasının hedeflendiği duyuruldu. Tesla İşyeri Temsilciliği Başkanı Michaela Schmitz, "Gelecek hafta fabrikada çalışmaya yeniden başlayacağız ve tüm gücümüzle geri döneceğiz" dedi. Schmitz elektrik hatlarına sabotaj türünden bir saldırının Almanya'da savaş döneminden bu yana yapılmadığını söyleyerek "Bu saldırı tarihimizin karanlık bir bölümü olarak kayda geçecektir" diye konuştu.

Saldırıyı, istihbarat birimlerinin 2011'de kurulduğunu tahmin ettiği "Volkan Grubu" adlı anarşist bir grubun üstlendiği güvenlik birimlerince de onaylanmıştı. Ağırlıklı olarak Berlin ve çevresinde faal olduğu belirtilen grubun daha önce de kritik altyapıya yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Soruşturmayı, Almanya'da terör vakalarından sorumlu Federal Başsavcılık üstlendi. Savcılık soruşturmanın "bir terör örgütüne üye olmak, Anayasa karşıtı sabotaj ve örgütlü halde kundaklama" gibi suçlamalar temelinde yürütüldüğünü duyurdu.

Almanya'da iktidarda olan üçlü koalisyon hükümeti, son yıllarda demiryolları ve yüksek gerilim hatlarına düzenlenen saldırılar üzerine kritik altyapının korunmasına ilişkin bağlayıcı tedbirleri içeren bir yasal düzenlemeyi bu yılın ilk altı ayı içinde ele alacağını duyurmuştu. Altyapı güvenliğinden sorumlu Federal İçişleri Bakanlığı, söz konusu alanların tehlikelere karşı korunması yönünde tedbirler kataloğu hazırlanacağını açıklamıştı.

Tesla yeni fabrikasını Türkiye'ye kuracak mı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reuters, dpa/ ETO,EC

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