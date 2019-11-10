Tesla Berlin yakınlarında fabrika kuracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında açmayı planlıyor.

Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk, Salı akşamı Berlin'de katıldığı bir ödül töreninde, Berlin yakınlarında fabrika kurmayı planladıklarını açıkladı.

"Gigafactory 4" olarak adlandırdığı fabrikanın inşası devam eden Berlin-Brandenburg Havalimanı yakınlarında olacağını belirten Musk, Tesla'nın Berlin'de mühendislik ve tasarım merkezi oluşturacağını söyledi. "Almanya harika otomobiller üretiyor" diyen Musk, bunun kurulacak fabrikanın yeri konusundaki kararda etkili olduğunu ifade etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, Berlin'de "Batarya, güç aktarım aksamı, araç" üretmeyi planladıklarını ve ilk etapta üretilecek otomobilin "Model Y" olacağını duyurdu.

Brandenburg'da kurulması planlanıyor

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi, fabrikanın Berlin'in güneydoğusunda Brandenburg eyaletinin Grünheide kentinde kurulacağını yazdı. Gazetenin haberine göre, Grünheide'deki sanayi bölgesinde daha önce Alman otomobil üreticisi BMW fabrika kurmayı planlamıştı.

Berlin Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Tesla'nın yeni kuracağı fabrikanın sadece Bradenburg'da 6 bin ile 7 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Sözcü, Tesla için Berlin'in ve havalimanının yakınlarında olmanın önemli olduğunu belirtti.

Bild gazetesi ile yeni fabrikanın 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını iddia etti.

Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre fabrikanın 2021 sonunda üretime başlaması öngörülüyor. Tesla’nın konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor

Alman siyasetçiler karardan memnun

Elektrikli otomobil üretiminde dünyanın önde gelen markalarından Tesla'nın Almanya'da fabrika kurma planları siyasiler tarafından memniyetle karşılandı.

Tesla'nın planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bu konuda Almanya'nın rakibi diğer ülkeleri geride bıraktığını belirtti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Tesla'nın yeni tesislerini Almanya'da kuracak olmasının ülkenin konumunun değerini yükselttiğini ifade etti. Tesla'ya farklı bir uygulama yapılmayacağını belirten Altmaier, sübvansiyonların da gündemde olmadığının altını çizdi.

Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de kararı "harika bir haber" olarak nitelendirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, "uzun zamandan beri güçlü argümanlarla yoğun görüşmeler" yürüttüklerini belirterek, fabrikanın Brandenburg'un "yenilikçi ve uluslararası konumuna yeni bir ivme kazandıracağını" ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Tesla'nın Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarındaki payının yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor. Berlin yakınlarında kurulması planlanan "Gigafactory" Nevada, New York ve Şangay’daki fabrikalarının ardından dördüncü Tesla’nın tesisi olacak.

Video izle 00:49 Paylaş 123 bin Tesla otomobil geri çağrıldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2vEqm 123 bin Tesla otomobil geri çağrıldı

Reuters, AFP, dpa/JD, HT

© Deutsche Welle Türkçe