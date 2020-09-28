TBMM'de dört partiden Fransa'ya tepki tezkeresi

İslam'a yönelik sert eleştirileri nedeniyle Müslüman ülkelerde tepkilere yol açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir kınama mesajı da TBMM'den geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, "Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edildiğine ilişkin" tezkeresi, Meclis'te grubu bulunan AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla Genel Kurul'da kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan tezkerede, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler" denildi.



"Son dönemde bu türden hastalıklı bir söylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür ettiğine" vurgu yapılan tezkerede Macron, ifade özgürlüğünü desteklemek kisvesi altında çatışmayı tetiklemekle suçlandı.

Fransa'da yaşanan terör eyleminin ve Avrupa ile dünya genelinde verilen terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatı haklı kılmayacağına işaret edilen tezkerede, "Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır. Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp, devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Tezkere, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a, onun aziz Peygamberi Hz.Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel'in ve teşhir ediyor, dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz" ifadeleriyle sonlandı.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe