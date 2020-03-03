TBMM'de AKP ve CHP'liler arasında yumruklu kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün CHP'nin İdlib Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin soru önergesi görüşülürken CHP ve AKP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

Görüşmede kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'daki konuşması AKP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Bunun üzerine oturuma ara verildi.

Özkoç'un Erdoğan'a yönelik sözleri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya tepki göstererek "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da söz konusu grup toplantısındaki konuşmada, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" demişti.

Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Özkoç'un basın toplantısı sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHA,DW/JD,HS

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