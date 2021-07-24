Tartışmalı "İslamcı bölücülükle mücadele" yasası Fransız Meclisi'nden geçti

Fransa'da radikal İslamcı saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un girişimiyle hazırlanan "Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa Tasarısı” Cuma akşamı Fransa Meclisi'nde kabul edildi. İçişleri Bakanı Gérald Darmanini Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis Cumhuriyet ilkelerini pekiştiren yasa tasarısını kesin olarak kabul etti" dedi. Darmanini, açıklamasında yasanın "Cumhuriyet değerlerini sorgulamak için dini öne sürenlerle mücadele için araçlar sağladığını" ifade etti. İnternette nefret söylemi ile mücadelenin sertleştirilmesini öngören yasa, Türkiye gibi ülkelerin DİTİB gibi dernekler üzerinden Fransa'daki cami ve dernekler üzerindeki nüfuzunun sınırladırılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Yasada neler var?

Yasa, Fransız ceza, dernekler, medeni, eğitim, vergi, spor ve basın kanunlarında değişiklikler yaparak, "radikal İslamcılıkla" daha etkin mücadele edilmesini öngörüyor.

Meclisten geçen metinde kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet ilkelerine uygunluk, poligami (çokeşlilik) ve zorla evlendirme, evden eğitimin kısıtlanması, zorunlu eğitim yaşına ilişkin düzenleme, sözleşme dışı okulların durumu, spor kulüplerinin denetimi, gettolaşmanın önlenmesi, internet üzerinde yasa dışı içerikler ve nefret söylemleri, dini derneklerin faaliyet ve finansal planda saydam ve denetlenebilir olmasıyla ilgili hükümler yer alıyor.

Ayrıca yasada "inancı nedeni ile tamamen veya kısmen farklı bir uygulamadan yararlanmak için bir kamu görevlisi veya kamu hizmetini ifa etmekle yetkili bir kişiye karşı tehdit, şiddet veya her türlü sindirme eylemi kullanan kişilerin 5 yıl hapis ve 45 bin euro para ile cezalandırılmaları" öngörülüyor.

Müslümanlara ayrımcılık eleştirisi

Fransa'da derste Muhammed Peygamer karikatürlerini kullanan öğretmen Samuel Paty'nin 2020'nin Ekim ayında başı kesilerek öldürülmesi büyük tepkiye yol açmış, ülkedeki muhafazakar kesimler Macron hükümetinin radikal İslamcılıkla etkin şekilde mücadele etmemekle eleştirmişti. Paty'nin ve çalıştığı okulun isminin internette ifşa edildiğinin ortaya çıkması hükümeti harekete geçirmiş ve söz konusu tasarı hazırlanmıştı.

Ancak dini derneklerin kuruluşuna ve finansmanına kısıtlama getiren, imamlara ise sıkı denetim öngören yasa henüz tasarı aşamasındayken Fransa'da Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu.

Fransa'da başörtüsünün kamusal alanda yasakanmasını savunan muhafazakar çevreler ise yasanın yeterince sert önlemler içermediğini savunuyor. Fransız gazetesi Le Figaro'nun haberine göre, hem sol hem de sağ çevreler yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

dpa, AFP,DW/BÖ,EC

©Deutsche Welle Türkçe