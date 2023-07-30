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PolitikaAfganistan

Taliban müzik aletlerini yaktı

24 dakika önce

Afganistan'ın batısında bulunan Herat kentinde Pazar günü Taliban'ın ahlak polisi tarafından müzik aletleri yakıldı.

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TalibanFotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Afganistan'ın resmi haber ajansı Bahtar'a göre, Afganistan'ın batısında bulunan Herat kentinde Pazar günü Taliban'ın ahlak polisi tarafından müzik aletleri yakıldı. Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Komitesi Başkan Yardımcısı Şeyh Aziz el-Rahman el-Muhacir, müzik dinlemenin yasak olduğunu ve yetkililerin bu nedenle müzik aletlerini toplayıp yaktığını belirtti.

Komite yetkilisi müziğin teşvik edilmesinin bir tür "yozlaşma" olduğunu ve müziğin "gençlerin yanlış yönlendirilmesine ve toplumun yok edilmesine" neden olduğunu belirtti.

TOLOnews haber kanalı, kentte arasında gitarlarında olduğu bir yığın enstrüman ve hoparlörün yakıldığını gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Taliban, 2021 yılında Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından müzik yayınlarını yasaklamıştı. Son zamanlarda düğün salonu sahiplerine müzikten uzak durulması uyarıları yapıldı. Ayrıca, düğünlerde ve benzeri kutlamalarda İslami kurallara aykırı olabilecek etkinlikler yasaklandı. Pek çok Afgan sanatçı ve müzisyen ülkeyi terk ederek Batı ülkelerine sığınıyor.

dpa / AI, EC

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