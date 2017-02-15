Taliban Kunduz'u da ele geçirdi

ABD ile NATO güçlerinin çekilme kararı aldığı ve merkezi hükümetin Taliban ile müzakerelerinin sonuçsuz kaldığı Afganistan’da radikal İslamcı Taliban’a bağlı güçlerin ilerleyişi sürüyor. Ajanslar, son olarak Taliban’ın kuzeyde bulunan Kunduz vilayetinin merkezini de ele geçirdiğini duyurdu. AFP ve dpa haber ajansları, yerel kaynaklara dayandırdıkları haberlerde Taliban’ın vilayetin yönetim merkezinde önemli devlet daireleri ve binalarını ele geçirdiğini doğruladı. Öncesinde Taliban bunu duyuran bir açıklama yapmıştı.

Kunduz ile birlikte Taliban sadece üç günde dört vilayetin yönetim merkezinde kontrolü sağlamış oldu.

Kunduz 2015 yılından bu yana üç kez Taliban’a geçti

Kunduz, haftalardır Taliban güçleri tarafından sarılmış, bölgede çatışmalar yaşandığı bildiriliyordu. Kunduz, 2015 yılından bu yana üç kez Taliban’ın eline geçti.

Uluslararası güçlerin çekilmeye başlamasıyla Taliban son aylarda ilerleyişini daha da artırmış, ülkedeki 400 bölgenin yarıdan fazlasında kontrolü ele geçirmişti. Son haftalarda ise çatışmaların merkezi 34 vilayetin yönetim merkezlerinde yoğunlaştı. Kunduz’daki merkezi hükümet güçlerinin üç kilometre mesafedeki askeri üsse sığındığı bildiriliyor. Günlerdir süren çatışmalar nedeniyle halkın evlerinden dışarı çıkmadığı, yiyecek ve içeceği de bulunmadığı haber veriliyor.

Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçleri

Sar-i Pul'da Taliban'ın kontrolüne geçti

Yine kuzeyde yer alan Sar-i Pul’da da Kunduz benzeri bir durum yaşandığı kaydedildi. 180 bin nüfusa sahip kentte de Taliban güçlerinin resmi binaları el geçirdiği haber veriliyor. Öncesinde merkezi hükümete bağlı güçlerle çatışmalar yaşandığı, ikinci emniyet bölgesinin düşmesinden sonra güvenlik güçlerinin yerlerini bırakıp kent merkezinden bir kilometre ötedeki askeri üsse sığındığı kaydediliyor.

Sar-i Pul, petrol çıkarılan ve başkenti Mezar-ı Şerif olan Balk Bölgesi’ne sınırda bulunuyor. Cuma günü de İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezi Zaranç savaşılmadan Taliban’a bırakılmıştı.

ABD hava saldırısı düzenledi

Taliban’ın ilerleyişi sürerken ülkeden çekilmekte olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Taliban güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Afganistan Savunma Bakanlığı, ABD’nin B-52 bombardıman uçaklarıyla Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini vurduğunu duyurdu. ABD’nin Afganistan’daki askeri misyonu resmi olarak 31 Ağustos’ta sona eriyor. ABD, ülkedeki çekilme faaliyetinin yüzde 95’inin tamamlandığını açıkladı.

AFF, dpa/ETO,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe