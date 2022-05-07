  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Afghanistan Kabul | Wirtschaftskrise | Schlange für kostenloses Brot
Fotoğraf: Wakil Kohsar/AFP
PolitikaAfganistan

Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi

2 saat önce

Afganistan'ı yöneten Taliban, kadınların vücudun tamamını örten burka giymeden sokağa çıkmalarını yasakladı. Karara uymayanların babaları veya eşleri hapis cezasına çarptırılacak.

https://www.dw.com/tr/taliban-kad%C4%B1nlara-yeniden-burka-zorunlulu%C4%9Fu-getirdi/a-61718452

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban örgütü, kadınlara kamusal alanda burka giyme zorunluluğu getirdi.

"Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme" isimli bakanlığın sözcüsü tarafından Kabil'de yapılan açıklamada, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin imzaladığı kararname okundu. Buna göre Afganistan'da kadınlar yüzlerini örtmeden sokağa çıkamayacak. Kararnamede ideal yüz örtme şekli için, vücudun tamamını kapatan mavi renkli burka tarif edildi. Söz konusu kıyafet ilk kez 1996'da Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ın ülkede kurduğu baskıcı rejimin sembolü haline gelmişti.

Kararnamede, burka giymeyen kadının babasının ya da birinci dereceden erkek yakınının hapis cezasına çarptırılacağı veya kamudaki işinden atılacağı belirtildi.

Afganistan'da çoğu kadın başını örtse de özellikle Kabil gibi büyük şehirlerde yüzlerini örten kadınların sayısı fazla değil.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesinin ardından geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik baskıcı tutumundan dolayı uluslararası tepkilerin odağındaydı.

Örgüt, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının yeniden açılması kararını verse de Mart ayında bu kararından dönerek okulların kapalı kalacağını duyurmuştu. ABD, Taliban'ın bu adımına tepki olarak Afganistan'daki ekonomik krize çözüm getirmek amacıyla katılmayı planladığı toplantıları iptal etmişti. Başta Washington yönetimi olmak üzere çok sayıda hükümet, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle Afganistan'a mali yardımı kesmiş ve bankacılık sistemine yönelik yaptırım kararları almıştı.

Taliban, ülkeyi ele geçirdikten sonra kadın haklarına yönelik endişeleri gidermek adına "ılımlı" açıklamalar yapmış; ülkeyi yönettikleri ilk dönemdeki gibi olmadıklarını, "değiştiklerini" öne sürmüştü.

1996-2001 yılları arasındaki Taliban rejiminde kız çocuklarının okula gitmeleri ve kadınların yanlarından erkek yakını olmadan sokağa çıkmalarının yasaklanmıştı.

Reuters / GY, BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

BG I Frauen und Mädchen in Afghanistan

Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

Afgan kadınlar erkek refakatçi olmadan uçağa binemeyecek

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesine izin verilmemesini öngören talimatın uçak şirketlerine gönderildiği bildirildi.
İnsan Hakları
27 Mart 2022
Taliban, geçen Çarşamba günü kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri açtıktan saatler sonra bu okulları yeniden kapama kararı aldı.

Okulları kız öğrencilere açmayan Taliban'a kınama

Okulları kız öğrencilere açmayan Taliban'a kınama

Batılı ülkeler, Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liseleri kapalı tutmaya devam eden Taliban'ı ortak açıklamayla kınadı. Taliban'ın kararına Türkiye de tepki göstermişti.
Politika
25 Mart 2022
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Şii Camii - (01.06.1983)

Afganistan’da camide patlama: 11 ölü

Afganistan’da camide patlama: 11 ölü

Afganistan’ın Belh eyaletine bağlı Mezar-ı Şerif kentindeki bir Şii camiinde meydana gelen patlamada en az 11 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.
Terörizm
21 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Uzun Çarşı Basar

Hatay'daki Suriyeliler: Gitsinler mi kalsınlar mı?

Göç
6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Foto: Arşiv

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Sağlık
5 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin

Göçmen girişimciler ırkçılıktan şikayetçi

Göçmen girişimciler ırkçılıktan şikayetçi

Ticaret
6 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?

Ukrayna: Savaşın akıbetini demiryolu mu belirleyecek?

Politika
5 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön