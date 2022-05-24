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Fotoğraf: Karim Sahib/AFP
PolitikaAfganistan

Taliban havaalanları için BAE ile anlaştı

28 dakika önce

Taliban'ın Türkiye'nin de talip olduğu ülkedeki havaalanlarının işletmesi için BAE ile anlaştığı bildirildi. Anlaşmanın, Taliban muhaliflerinin geçen hafta Türkiye'de düzenlediği toplantı sonrasında gelmesi dikkat çekti.

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Afganistan'da iktidarı elinde bulunduran Taliban'ın, Türkiye'nin de talip olduğu havaalanlarının işletmesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Reuters haber ajansına göre ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Molla Abdulgani Baradar Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "ülkedeki havaalanlarının işletilmesinde sorumluluğun paylaşılması"na yönelik BAE ile bir anlaşma imzalanacağını açıkladı. Baradar, BAE ile yer hizmetlerine yönelik anlaşmanın yenileneceğini kaydetti, ancak bu anlaşmanın mevcut anlaşmaların ötesine geçip geçmeyeceği ya da güvenlik hizmetlerini içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi.

Taliban'ın resmi Bahtar Haber Ajansının başkanı Abdul Vahid Rayan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dört havaalanının işletme ve yönetimini içeren anlaşmanın Molla Abdulgani Baradar ile BAE merkezli GAK şirketi arasında imzalandığını" bildirdi.

BBC İzleme Servisinden gazeteci Macid Nusrat da Katar-Türkiye konsorsiyumuyla dört ay süren görüşmelerden net bir sonuç alınamadığını belirterek Taliban'a muhalif Afgan siyasilerin geçen hafta Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantıya işaret etti. Nusrat, "Bölgesel rekabet/kapışma son hız" değerlendirmesinde bulundu. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi sonrasında ülkeyi terk eden eski siyasiler ve toprak ağaları Ankara'da bir toplantı düzenleyerek Taliban'a karşı "Ulusal Yüksek Direniş Konseyi" adı altında bir oluşum başlattıklarını ilan etmişti. 

Taliban, havaalanlarının işletilmesi ve güvenlik iş birliği konusunda BAE, Türkiye ve Katar ile aylardır görüşmeler yürütülüyordu. Havaalanlarının güvenliği, görüşmelerdeki en pürüzlü konulardan biriydi.

Türkiye ile görüşmeler tıkanmıştı

Taliban, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle geçen yıl 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmiş, bu dönemde çıkan karışıklıkta Türkiye ve Katar, Kabil Havaalanının işletmesi ve güvenliğine destek amacıyla geçici teknik ekipler göndermişti. Türkiye ayrıca Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletmesine talip olmuştu.

Türkiye-Katar konsorsiyumunun Kabil Havaalanı dahil ülkedeki beş havaalanının işletmesi için Taliban ile yürüttüğü görüşmeler Nisan ayı sonunda, Taliban'ın havaalanlarında güvenliği kendi savaşçılarının sağlaması konusundaki ısrarı nedeniyle tıkanmıştı. AFP haber ajansı, Kandahar, Herat, Mezarı Şerif ve Host kentlerindeki havaalanlarının yenilenmesini de içeren anlaşmanın çıkmaza girdiğini bildirerek ismini açıklamadığı bir Taliban yetkilisinin, "Katar-Türkiye konsorsiyumu ile Kabil Havaalanına dair yapılacak anlaşma sadece teknik desteği içeriyor. Havaalanını bizim adamlarımız koruyacak. Topraklarımızda yabancı asker ya da güvenlik uzmanlarını kabul etmeyiz" dediğini aktarmıştı.

DW,rtr,AFP/BK,JD

 

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