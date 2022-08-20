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MSB'nin açıklamasına göre tahıl yüklü iki gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı
MSB'nin açıklamasına göre tahıl yüklü iki gemi daha Ukrayna'dan ayrıldıFotoğraf: Oleksander Gimanov/AFP/Getty Images
PolitikaUkrayna

Tahıl sevkiyatı: Ukrayna'dan iki gemi daha hareket etti

54 dakika önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan iki geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Böylece Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl yüklü gemi sayısı 27'ye yükseldi.

https://www.dw.com/tr/tah%C4%B1l-sevkiyat%C4%B1-ukraynadan-iki-gemi-daha-hareket-etti/a-62874362

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna'dan geçekleştirilen tahıl sevkikatı kapsamında Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'ndan iki geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, "Zümrüt Ana" isimli geminin 6 bin 300 ton ayçiçeği yağı, MV Ocean S" adlı gemininse 25 bin ton buğday taşıdığını açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan önceki günlerde hareket eden iki ayrı geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceğini duyurdu.

Gemilerin denetimi, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilciler bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Moskova ile Kiev arasında geçen ay imzalanan tahıl anlaşmasının uygulanabilmesi için yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor.

İstanbul'da geçen ay Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda varılan mutakabatın ardından Moskova ve Kiev arasından imzalanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Odessa bölgesindeki üç limandan Ukrayna tarım ürünlerinin sevkiyatına izin verilmesi için mutabakata varılmıştı.

Yedi gemiye daha yükleme yapılıyor

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, bugün Odessa bölgesinde yer alan Odessa, Çernomorsk ve Pivdenyi limanlarındaki yedi gemiye daha buğday, mısır ve ayçiçeği yağından oluşan 66 bin 500 tonluk yükleme yapılmasına başlandığını duyurdu. Gemilerin isimlerinin Andan Toplak, Filyoz, Maranta, Ganosaya, Kubrosli Y, Mohamad Y ve Foyle olduğu açıklandı. Ukraynalı liman idaresi, gemilere yüklenen tarım ürünlerinin Fransa, Sudan, Türkiye ve Hollanda'ya ulaştırılacağını belirtti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, dün yaptığı açıklamada, üç limandan şu ana kadar toplamda 630 bin ton tarım ürünü taşıyan 25 geminin hareket ettiğini duyurmuştu. Kubrakov, Ukrayna limanlarından tahıl yüklenen 10 geminin daha sevkiyata hazırlandığını sözlerine eklemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkenin Karadeniz'deki limanlarından yapılan tahıl ihracatı durmuştu. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerinden biri olan Ukrayna'da yaşanan bu durum, küresel çapta gıda fiyatlarının yükselmesine neden olurken özellikle Afrika ülkeleri açısından kıtlık riskini daha da artırmıştı.

DW,rtr/CÖ,JD

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