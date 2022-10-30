Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya eleştiriliyor

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya AB ve ABD tarafından sert ifadelerle eleştirildi. BM ise söz konusu anlaşmanın devamı için girişimlerin devam ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini duyuran Rusya'yı, bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Moskova ile irtibat halinde olunduğunu ve tüm tarafların, tahıl koridoru girişimini tehlikeye atacak adımlardan uzak durması gerektiğini belirtti. Dujarric ayrıca, Ukrayna tahılının, dünya çapında gıda sıkıntısı nedeniyle zor durumda olan milyonlarca insan için önemine vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Kiev rejimi tarafından İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorlarının güvenliğini sağlayan sivil gemilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Rusya, Ukrayna limanlarından tahıl ihracat edilmesini öngören anlaşmanın uygulanmasına katılımını askıya aldı" denilmişti.

AB'den Rusya'ya eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'yı aldığı karardan dolayı, Twitter üzerinden yayınladığı mesajla eleştirerek, bu kararın "Ukrayna'ya karşı açılan savaş nedeniyle dünya çapında yaşanan gıda krizi ile mücadele için gerekli olan gıda ve gübre sıkıntısına karşı en önemli ihracat yolunu tehlikeye attığını" dile getirdi. Borrell, AB'nin Moskova'dan söz konusu kararı ivedilikle geri almasını talep ettiğini belirtti:

ABD'den Rusya'ya ağır suçlama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya'yı, Tahıl Koridoru Anlaşması kararından çekildiği için ağır ifadelerle eleştirdi. Moskova'nın, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını durdurarak, gıda konusunu "silah olarak kullandığını" dile getiren Blinken, Rusya'nın aldığı bu kararla insani krizi daha da tetiklediğini belirtti. "Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını durdurmaya yönelik attığı her adım, temelde dünyanın tüm bölgelerinde insanların ve ailelerin gıdaya daha fazla para ödemesine ya da aç kalmasına neden oluyor" diyen Blinken, Twitter mesajında da, "Karadeniz tahıl girişimi ile Ukrayna'dan 9 milyon ton tahıl ihraç edildi ve küresel çapta gıda fiyatları düştü. Tüm tarafları, bu olağanüstü başarılı girişimi ayakta tutmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı:

ABD Başkanı Joe Biden de Rusya'ya yönelik açıklamasında, Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilme kararının "tek kelimeyle rezalet" olduğunu savunmuş ve böyle bir karar için ortada herhangi bir sebep bulunmadığını öne sürmüştü.

Türkiye ile BM öncülüğünde varılan anlaşma

Ukrayna Savaşı'nın tarafları olan Rusya ve Ukrayna, geçen Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimi ile Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda mutabakata varmış ve söz konusu anlaşma İstanbul'da imzalanmıştı. BM verilerine göre o günden bu yana 360'dan fazla yük gemisi yaklaşık 8,1 milyon ton tahıl ile Ukrayna limanlarından demir aldı. Savaştan önce küresel çapta en önemli gıda tedarikçilerinden biri olan Ukrayna'dan dünya pazarlarına her yıl 45 milyon tondan fazla tahıl ihraç ediliyordu.

epd,dpa,Reuters / ET,EC