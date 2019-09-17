Tagesspiegel: İklim koruma uzun soluklu çaba gerektiriyor

"Gelecek için Cumalar" hareketinin çağrısıyla bugün dünyanın farklı kentlerinde iklimin korunması için protesto gösterileri düzenleniyor. Alman hükümeti de bugün iklimin korunmasına ilişkin önlem paketini açıklayacak. Bu konuyu ele alan Heilbronner Stimme gazetesinde iklimin korunması konusunda kökten bir değişiklik için çok zaman kalmadığı görüşü dile getiriliyor.

"Almanya’nın iklimi tek başına kurtaramayacağı konusunda sızlanmanın pek yararı yok. Bunu zaten herkes biliyor. Ama kimse hiçbir şey yapmazsa, daha da iyi olmayacak. Küresel düzeyde düşünceler çoktan değişmeye başladı. Gençler yalnız değil, durumun vahametini kavrayan çok sayıda kişi artık çaba gösteriyor. Kökten bir değişiklik için çok zaman kalmadı. Dürüst bir şekilde bu olguyu tartışanlar, bu gezegende yaşamaya değer bir hayat sürmeye hakları olan gelecek kuşakların iyiliği için hareket ediyor."

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde de aynı konu işleniyor.

"İklim krizinin sonu gelmiyor. Alman hükümeti bu Cuma günü nasıl bir paket açıklarsa açıklasın, zayıf kalacak. ‘Gelecek için Cumalar’ gösterilerine kaç kişi katılırsa katılsın, sayı az olacak. Gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda hangi karar alınırsa alınsın, dünyanın ısınmasını engellemeyecek... İklimin korunması olgunluk ve uzun soluklu çaba gerektiriyor. Ne siyasi gürültüye ne de boş desteklere ihtiyaç var. Greta Thunberg ve ‘Gelecek için Cumalar’ bunu kavradıysa, Nobel Barış Ödülü’nden fazlasını hak ederler. Bu dünyanın güç sahiplerinin değişmesinin yanı sıra dünyadaki durumun değişmesini de hak ediyorlar."

Berlin'de yayımlanan Die Welt gazetesinde iklim koruma için gösterilere katılanların çifte standart içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

"Krizler insanların veya toplumların içinden ya en iyiyi çıkartır ya da moral bozar. İklim krizi Almanya'da nevrotik bir gelişim gösteriyor. Gösteriye kaç kişinin cipiyle gideceği, kaçının iki hafta sonra güneşli bölgelere uçacağı, başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylerken kaç kişinin her gün bunun tersini yaparak yaşayacağı hiçbir zaman için açıklığa kavuşmayacak. Kesin olan tek bir şey var: Bu tür bir çifte standart bir burjuvazi klasiği. Burjuvalar zamanın ruhuna pek az karşı çıkarlar... Akıl ise şu aşamada neredeyse hiç hissedilmiyor."

Berlin'de düzenlenen Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki ticari ilişkilerin ve nükleer anlaşmanın geleceğinin ele alındığı Avrupa-İran Bankacılık ve Ticaret Forumu'na Almanya Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Dairesi Başkanı Miguel Berger katıldı. Bild gazetesi, İran ile ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen bir toplantıya Dışişleri Bakanlığının temsilci göndermesini eleştiriyor.

"İran tarafından Suudi Arabistan'da dünyanın en önemli petrol tesislerine yapılan saldırının üzerinden daha bir hafta bile geçmedi. Saldırı, dünya petrol üretiminin yüzde 5'ini olumsuz etkiledi ve İran'ın dünya ekonomisine yönelik terörünün zirvesi oldu. Tahran rejimi kışkırtıcı bir tutum izlerken, Almanya mollalara Berlin'de bir sahne sundu! ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından firmaların nasıl zekice kaçabilecekleri konusunda ipuçları alabilecekleri bir konferansa Dışişleri Bakanlığı dün Ekonomi Dairesinin yöneticisini gönderdi. Bu konferansta önü açılan her türlü işten kazanılacak her cent, doğrudan mollaların kendi halkını baskı altına aldığı Tahran'ın terör kasalarına akıyor. Bunların hepsi Almanya Dışişleri Bakanlığının onayıyla oluyor. Bu sadece utanç verici değil, aynı zamanda özgürlük yanlısı bütün İranlıların suratına atılan bir tokat.”

AFP,dpa/JD,BK

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