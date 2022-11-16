Türkiye'nin talep ettiği değişiklik İsveç'te kabul edildi

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay için öne sürdüğü şartlar arasında bulunan anayasa değişikliği, parlamentoda bugün kabul edildi. İsveç parlamentosu Riksdag'daki 349 milletvekilinden 278'i terörle mücadele yasalarını sertleştiren değişiklik teklifine lehte oy verdi. Oylama öncesinde sadece Sol Parti örgütlenme hürriyetini kısıtlayacağı gerekçesiyle hayır oyu kullanacağını açıklamıştı. Değişiklik 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Anayasa değişikliği, hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörizme bulaşmış ya da terörizmi destekleyen örgütlenmelerin örgütlenme hürriyetini kısıtlama" hakkı tanıyor.

İsveç'te örgütlenme hürriyetini korumak adına terörle mücadele yasaları daha liberal bir biçimde şekillendirilmişti. Terörizmle ilişkili olduğu şüphesi bulunan bir gruba sadece üye olmak bir kişi hakkında dava açılması için yeterli görülmüyordu.

İsveç'te bir anayasa değişikliğinin gerçekleşebilmesi için iki farklı parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Bir başka deyişle iki oylama arasında bir genel seçim yapılmış olması şartı bulunuyor. Söz konusu anayasa değişikliği hazırlıklarına İsveç'in NATO adaylığından önce başlanmıştı. İlk oylama Nisan ayında henüz İsveç NATO'ya kabul başvurusu yapmadan önce sosyal demokratların iktidarda olduğu dönem yapılmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Fotoğraf: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson 8 Kasım'da ilk yurt dışı ziyaretini Ankara'ya yapmıştı. Kristersson Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında anayasa değişikliği için "Yasal otoritelere terörle mücadelede kas gücü sağlayacak" yorumunu yapmış ve "Terör faaliyetleri ister İsveç'i ister Türkiye'yi hedefliyor olsun, eşit derecede ciddiye alarak mücadele edeceğiz" demişti.

Uzmanlara göre anayasa değişikliğiyle birlikte PKK üyelerine yönelik dava açılması kolaylaşmış oldu. Türkiye "terör örgütlerine yuva olmakla" suçladığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bazı şartlar sürüyor. Bu şartlar arasında terör suçlularının iadesi de yer alıyor.

AFP / EC, TY