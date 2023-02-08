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Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen
Ahmet Başar ŞenFotoğraf: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance
FelaketAlmanya

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden Almanya'ya teşekkür

45 dakika önce

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, depremlerden sonra yapılan yardımlar için Almanya'ya teşekkür etti. Şen, Yunanistan'ın desteğinin de Türk halkı için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaşanan iki büyük depremin ardından, uluslararası toplumun ülkesine yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Funke Medya Grubu'nun gazetelerine röportaj veren Şen, Türk halkının, "Komşularının ve dostlarının şu anki zor durumda gösterdiği hızlı destekten çok etkilendiğini" ifade ederek, sergilediği "sıkı ve yoğun dayanışma" için Almanya toplumu ile Alman hükümetine teşekkür etti. Büyükelçi Şen, "Alman dostlarımızın desteğinden çok mutlu oluyor ve bu desteğin devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Böyle zor zamanlarda, Avrupa'daki dostlarımıza sınırsız güvenebileceğimizi bilmek güzel" diyen Büyükelçi, Yunanistan'ın, "Pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde yardım teklifinde bulunmasının" da Türk halkı için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti. Şen, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili olarak, "Bu zorlu günlerin aşılmasının ardından, ülkelerimiz arasında pragmatik iş birliği ve yapıcı bir diyalog döneminin başlamasını umuyoruz" dedi.

Deprem bölgelerindeki durumla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Şen, zor durumda olan depremzedelerin şu an arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra, özellikle acil barınma imkanlarına, ilaçlara ve jeneratör, soba, battaniye, uyku tulumu gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, bunların bölgeye ulaştırılmasının öncelikli öneme sahip olduğunu dile getirdi.

 

KNA / ET,CÖ

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