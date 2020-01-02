Türkiye'nin asker gönderme kararına tepkiler

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine imkân tanıyan tezkerenin TBMM'den geçmesi üzerine bu ülkedeki Hafter ittifakından ve Rusya'dan tepki geldi.

Libya'da General Halife Hafter komutasındaki güçlerle ittifak hâlinde olan doğudaki parlamentonun başkan yardımcısı, Türkiye'den asker talebinden bulunan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni "vatana ihanet" etmekle suçladı.

AFP'ye konuşan Ehmayed Huma, parlamentonun bu konuyla ilgili olarak Cumartesi günü Bingazi'de "acil bir oturum" gerçekleştireceğini söyledi.

Parlamentonun başkan yardımcısı Huma, söz konusu oturumda, Libya'nın iç işlerine karışmakla suçlanan "Türkiye'nin bu açık ihlalinin sonuçları" üzerine çalışılacağını belirtti.

"(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın, kendi parlamentosunun üstüne yıktığı bu yanlış adımının bölgede ciddi yansımaları olacak" diyen Huma, Libyalıları Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun arkasında toplanmaya davet etti.

Türk askerine karşı silahlanma çağrısı

Libya Ulusal Ordusu'nun Twitter hesabından da Türk askerlerine karşı silahlanılması için vatandaşlara çağrı yapıldı. Açıklamada, vatan topraklarının müdafaası için savaşılmasının halkın "görevi" olduğu belirtildi.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye, Libya'nın batısında yer alan ve Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

Libyalı general Hafter, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac

Rusya'dan eleştiri

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de TBMM'de alınan kararın endişe verici olduğunu söyledi.

Bu adımın Libya'daki krizi derinleştirip durumu daha da karmaşık bir hâle getirebileceğini belirten Slutskiy, askeri müdahalenin "en iyi çözüm olmadığını" ifade etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden açıklama

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Ulusal Mutabakat Hükümeti, meşruiyetini ve dış aktörlerce desteklenen bir grup darbecinin saldırısı altındaki sivilleri korumak için her hakka sahiptir" ifadesini kullandı.

Başağa, "Türkiye ile yapılan mutabakatlar, Hafter güçlerinin paralı asker getirmek için yabancı devletlerle yaptığı anlaşmaların aksine, kanunlara uygun ve aleni şekilde imzalanmıştır" dedi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

DW,dpa,AP,AFP/CÖ,HT

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