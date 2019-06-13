 Türkiye′den Suriye′ye ″kasıtlı″ saldırı tepkisi | TÜRKİYE | DW | 13.06.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'den Suriye'ye "kasıtlı" saldırı tepkisi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden "kasıtlı olduğu değerlendirilen" bir saldırı yapıldığını duyurdu.

Türkei Grenze Syrien Idlib Provinz Armee (Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre üç asker hafif şekilde yaralanırken, üs bölgesinde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı hasar gördü. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib bölgesine, Türkiye'nin talebi doğrultusunda bölgedeki Türk birliklerini koruma amaçlı 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Çavuşoğlu: Ateşkes sağlanamadı

Rus haber ajansları Suriye'nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ve muhalifler arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı bildirmişti.

Ancak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği basın toplantısında Moskova'nın açıklamasının tam aksine İdlib'te ateşkesin tam olarak sağlanamadığını kaydetti. Çavuşoğlu Rusya'nın Suriye hükümetine baskı yapmasını beklediğini söyledi.

Reuters, dpa / SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

 

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