Türkiye'den Rutte'ye destek

Türkiye'nin, görevini devretmeye hazırlanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri adaylığını destekleyeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Ankara Rutte'yi desteklediğini NATO müttefiki ülkelerin Brüksel'deki temsilcilerine Pazartesi günü tebliğ etti.

Böylece ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi önde gelen NATO üyelerinin desteğini alan Rutte, oy birliği ile seçilmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Karar, Rutte'nin adaylığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aramak üzere Türkiye'ye gelmesinden üç gün sonra geldi.

Rutte 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan basın toplantısında renk vermedi

Erdoğan basın toplantısında Rutte'nin adaylığına destek konusunda bir açıklama yapmazken "Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında, tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Iohannis'le ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu süreçte kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Rutte ise, basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

2014'ten bu yana NATO'nun en üst düzey sivil yetkilisi olarak görev yapan eski Norveç başbakanı Jens Stoltenberg'in görev süresi doldu. Ancak Stoltenberg'in görev süresi, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması nedeniyle birkaç kez uzatıldı.

NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan daha önce Rutte'nin adaylığı konusunda çekincelerini dile getirmişlerdi. Nitekim Erdoğan Cuma günü Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında herhangi bir taahhütte de bulunmamıştı.

Stoltenberg'in ardından NATO Genel Sekreterliği görevine Hollanda Başbakanı Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı lohannis aday olmuştu.

Seçim 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

AP,DW/TY,BK

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