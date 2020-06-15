 Türkiye′den Kuzey Irak′a kara harekâtı | TÜRKİYE | DW | 17.06.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den Kuzey Irak'a kara harekâtı

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik kara harekâtı başlattığını duyurdu. "Pençe-Kaplan Operasyonu" adı verilen harekâtta bölgeye komandolar gönderildi.

Suriye'de bir operasyona katılan Türk askerleri (Arşiv)

Suriye'de bir operasyona katılan Türk askerleri (Arşiv)

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekât başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" denildi.

Bakanlık, "#Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanlığı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Irak'tan Türkiye'ye nota

Türkiye hafta başında da Irak'ın kuzeyine düzenlediği "Pençe-Kartal" adı verilen operasyon kampsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki hedeflerin bombalandığını duyurmuştu.

Irak hükümeti Salı günü bu operasyonla ilgili tepkisini iletmek üzere Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, "Pençe-Kartal" operasyonunun Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Türkiye'ye nota verdi.

DW/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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