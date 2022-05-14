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Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance
PolitikaAvrupa

Türkiye’den geri adım

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına kapıları kapatmadıklarını ancak ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili söz konusu ülkelerle müzakerelerde bulunmak istediklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kapıları kapatmadığını ancak İskandinav ülkeleriyle müzakereler yapmak ve Ankara'nın terörist faaliyetler olarak gördüğü faaliyetlere, özellikle de İsveç'tekilere, kısıtlama getirilmesini istediğini söyledi. Reuters'e röportaj veren Kalın, "Kapıyı kapatmıyoruz. Ama temelde bu konuyu Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi olarak gündeme getiriyoruz" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada iki ülkenin NATO üyeliğine mesafeli olduklarını söylemişti. Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin misafirhanesi gibi"

"Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların, hatta daha da ileri gidiyorum, parlamentolarında da yer alıyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu durumda iki ülkenin NATO üyeliğine olumlu bakmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Almanya'dan Erdoğan'a tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarını reddetti. Baerbock Cumartesi günü, Berlin'deki NATO dışişleri bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, her demokratik ülkenin, güçlü savunma kapasitesine sahip demokrasilerin ittifaka katılmasından memnun olması gerektiğini söyledi. Baerbock, "İsveç ve Finlandiya, komşularıyla on yıllardır barış içinde yaşayan sağlam demokrasilerdir" diye konuştu. Baerbock ayrıca her ülkenin sadece müttefiklerini değil aynı zamanda savunma ittifaklarını seçme konusunda da "özgürce karar verebileceğini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: Thomas Imo/photothek/IMAGO

Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı arasında görüşme

Diğer yandan Rusya lideri Vladimir Putin’in,telefonda görüştüğü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye, tarafsızlığı terk ederek NATO’ya katılmalarının bir hata olacağını ve iki arasındaki ilişkileri bozacağını söylediği bildirildi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin'in mevkidaşına Finlandiya'nın güvenliğini tehdit eden bir unsur olmadığı halde geleneksel tarafsızlık politikasını bırakmasının yanlış olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fotoğraf: Kirill Kudryavtsev/AFP

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Rusya’nın 2021 yılı sonlarından itibaren NATO’ya katılımları önleme girişimlerinin ve Ukrayna’yı işgalinin Finlandiya’nın güvenlik ortamını değiştirdiğinin" Putin'e iletildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Niinistö'nün komşu ülke Rusya ile ilişkileri "doğru ve profesyonel bir yöntemle" ele almaktan yana olduklarını söylediği kaydedildi.

Reuters, AFP, dpa / GY, HT

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