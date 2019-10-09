Türkiye’den harekat için "uluslararası hukuk" vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TSİ 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilerek Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'nın "daha önce Suriye topraklarında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarında olduğu gibi sadece teröristler ile teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldığı, sivil ve masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği" vurgulandı.

Bakanlık, ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliğinin TSİ 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini de kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da harekatın uluslararası hukuk, BM sözleşmesinin 51'inci maddesi ve BMGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek harekatın hedeflerini, "bölgenin teröristlerden temizlenmesi, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünün teminat altına alınması, göçmenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi ve bölgede barış ve huzurun sağlanması" olarak açıkladı.

DW/BK,SSB

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