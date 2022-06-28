Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı. Memorandumda özellikle PKK'yla mücadele konusundaki endişeleri giderilen Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini desteklemeyi kabul etti.

NATO üyeliği krizinin çözümü için masaya oturanTürkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri anlaşmaya vardı.

NATO zirvesinin yapıldığı Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleşen dörtlü görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

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Stoltenberg, memorandumla "endişeleri giderilen" Türkiye'nin Madrid'deki NATO zirvesinde Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini desteklemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Türkiye'ye güvence verilen noktalar arasında,başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılmasıve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırması yer aldı.

"Türkiye istediğini aldı"

Cumhurbaşkanlığı tarafından medyaya iletilen bilgi notunda, "Türkiye'nin istediğini aldığı" belirtildi. Söz konusu bilgi notunda, "Türkiyenin terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde ettiği" vurgulandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamadaysa imzalanan memorandumla, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den herhangi birinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı üç ülkenin birbirine tam destek verme taahhüdünde bulunduğu" belirtildi.

Memorandumda öne çıkan maddeler

Tarafların imzaladığı memorarumla üzerinde mutabık kaldığı ya da somut adım atmayı taahhüt ettiği noktalar şöyle:

- Türkiye, NATO’nun Açık Kapı politikasına uzun zamandır devam eden desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine desteğini ifade eder.

- Finlandiya ve İsveç, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yeralan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

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- Finlandiya ve İsveç, PKK terör örgütünün ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.

- Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye’yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır.

- Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.

- Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

Metne göre, bu adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma oluşturulması öngörülüyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD