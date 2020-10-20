 Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması | TÜRKİYE | DW | 21.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması

Dağlık Karabağ krizinde gerilim tırmanırken Türkiye Azerbaycan'a destek açıklamasını yineledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü isterse asker göndermekte tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.

Fuat Oktay

Fuat Oktay

Dağlık Karabağ krizinde diplomatik çözüm girişimleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" açıklamasıyla sekteye uğrarken, Türkiye tarafından önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye'nin, Bakü'nün talep etmesi halinde Azerbaycan'a asker göndermekte tereddüt etmeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger; Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Aliyev, bir başka paylaşımında da, "Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını" duyurdu. 

 

Öte yandan Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimiyle geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ateşkes anlaşması ihlal ediliyor. Çatışmaların devam ettiği bölgede can kayıplarının arttığı bildirilirken, ölenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası

Azerbaycan ordusu bir kent ve 24 köyü daha kontrolü altına alırken Dağlık Karabağ'da ölen Ermeni milis sayısı 772'ye yükseldi. ABD'nin diplomatik görüşmeler için devreye gireceği iddia edildi.  

Benzer içerik

Berg-Karabach Stepanakert | Kämpfe

"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası 20.10.2020

Azerbaycan ordusu bir kent ve 24 köyü daha kontrolü altına alırken Dağlık Karabağ'da ölen Ermeni milis sayısı 772'ye yükseldi. ABD'nin diplomatik görüşmeler için devreye gireceği iddia edildi.

Armenien Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak 21.10.2020

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü için diplomatik kanalları tıkayan bir açıklama yaptı. Paşinyan, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" dedi.

Aserbaidschan Krieg Bombardierung Nagorno-Karabakh

DW Azerbaycan'da: Savaş sivillerin canına ve malına mal oluyor 21.10.2020

DW İstanbul muhabiri Julia Hahn, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye gitti. Dağlık-Karabağ krizi kapsamında siviller de büyük zarar görüyor. Ermenistan’ın füze saldırısında bölgedeki bir mahalle yerle bir oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Österreichische Post: Türkiye'de hedefimiz bir numara olmak

Österreichische Post CEO'su Georg Pölzl Türkiye'de Aras Kargo ile piyasanın lideri haline gelmek istediklerini söyledi. Şirket Türkiye'de 108 milyon euroluk yatırım yapacak.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  