Türkiye'den Bulgar vatandaşlarına pasaportsuz giriş izni

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına pasaportsuz giriş izni tanıdı. Getirilen muafiyet, Bulgaristan Cumhuriyeti kimliği bulunanların Türkiye'de altı ayda bir azami 90 gün kalabilmelerine imkân tanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle deniliyor:

"Bulgaristan Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022'nin ilk beş ayında Türkiye'yi yaklaşık 950 bin Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti. Türkiye'ye Bulgaristan'dan daha çok turist gönderen tek ülke, 1 milyon 300 bin kişiyle Almanya.

Bulgaristan vatandaşları, Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen toplam yabancı turist sayısının yüzde 8,3'ünü oluşturuyor.

DW/CÖ,EC