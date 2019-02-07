 Türkiye′den Avrupa′ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı | AVRUPA | DW | 13.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda artış sürüyor. Türk vatandaşlarının iltica başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi.

Türkischer Pass (picture-alliance/dpa/D.Naupold)

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) Çarşamba günü yayınladığı geçici rapor, AB'ye yapılan iltica başvurularında genel azalma eğilimi kaydedilirken Türkiye'den yapılan başvurularda artışın devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'den 2018'de yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık 24 bin 500 kişilik artış kaydedilirken artış oranı yüzde 48'e ulaştı. 

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, iltica başvurularının çoğunluğunun 2018'in ikinci yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların yaklaşık 2 bin 900'er başvuruyla Temmuz ve Ekim aylarında kaydedildiği bildirildi.

Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında kabul oranının 2017'deki yüzde 33'ten 2018'de yüzde 46'ya yükseldiği, başvurusu kabul edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı belirtildi. EASO raporuna göre Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'den 17 bin 800 başvuru halen yanıt bekliyor.

İltica başvurularında kabul oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran ve Çin oldu.

Avrupa'ya iltica başvurularında azalma

Öte yandan 2018 'de AB'ye yapılan toplam iltica başvuru sayısında ise azalma olduğu belirlendi. AB üyesi 28 ülke ile Norveç ve İsviçre'ye yönelik başvuruların mercek altına alındığı rapora göre Avrupa ülkelerine toplam başvuru sayısı 634 bin 700'de kalarak 2017'ye göre yüzde 10 azalma gösterdi.

EASO raporuna göre, iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısında ise büyük azalma oldu. 2015 ve 2016 yıllarında her dört başvurudan biri Suriye'den gelirken 2018'de bu sayı her on başvurudan birine geriledi.

Avrupa İltica Destek Ofisine göre, 2018'de başvuru kabul oranları da 2017'deki yüzde 40'tan 2018'de yüzde 34'e geriledi.

Almanya'ya başvurular

Alman İçişleri Bakanlığı da geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'ya yönelik iltica başvurularında 2018'de yüzde 16'lık düşüş yaşandığını duyurmuş, ancak Türkiye'den yapılan başvurularda artış kaydedildiğini aktarmıştı.

Almanya'ya 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında da yaklaşık 280 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. Bakanlık verilerine göre 2018 yılındaki iltica başvurularında başı Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşları çekti.

Türk vatandaşları ise 10 bin 655 başvuruyla İran ve Nijerya'nın ardından altıncı sırada yer aldı. 2017'de Türkiye'den Almanya'ya 8 bin 483 başvuru kayıtlara geçmişti.

DW,epd, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti

Almanya'da açıklanan istatistiki verilere göre Türkiye'den başvurularda Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Kürt kökenlileri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri üniversite mezunu. (07.02.2019)  

Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurularında artış

Almanya'da 2015 yılındaki sığınmacı akınıyla zirve yapan iltica başvurularının sayısı azalmaya devam ediyor. 2018'de Türkiye'den başvuruların sayısında ise 2 bin 172 kişilik artış kaydedildi. (23.01.2019)  

Almanya'dan AB ülkelerine rekor sığınmacı iadesi

Almanya'dan diğer AB ülkelerine gönderilen mülteci adaylarının sayısı 8 bini aştı. Dublin kuralları uyarınca Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken yabancıların çoğunluğu İtalya'ya gönderildi. (21.01.2019)  

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının yarısına olumlu yanıt

2016 yılında yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvuruları arttı. Artış 2018'de de devam ederken, yılın son aylarında her iki iltica başvurusundan biri kabul edildiği bildirildi. (11.01.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Türkiye’nin iade talebine ret  

Benzer içerik

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland

Almanya'ya iltica başvurularında Türkler Kürtleri geçti 07.02.2019

Almanya'da açıklanan istatistiki verilere göre Türkiye'den başvurularda Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Kürt kökenlileri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri üniversite mezunu.

Italien bei Rom | Räumung Castelnuovo di Porto, zweitgrößtes Flüchtlingslager Italiens

FAZ: İnsan kaçakçılığıyla mücadele tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir konudur 24.01.2019

Almanya’ya gelen sığınmacıların 2018’de önemli oranda azalmış olması ve Davos toplantıları Alman basınının öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.

Türkische und deutsche Fahnen

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının yarısına olumlu yanıt 11.01.2019

2016 yılında yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvuruları arttı. Artış 2018'de de devam ederken, yılın son aylarında her iki iltica başvurusundan biri kabul edildiği bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Halbmond auf dem Minarett einer Moschee (picture-alliance/dpa/B. Roessler )

Fransa'da terör şüphesiyle yedi cami kapatıldı

Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yılda yedi cami kapatıldı. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  