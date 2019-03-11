 Türkiye′den Almanya′ya iltica başvuruları artıyor | ALMANYA | DW | 15.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısı rekor düzeyini koruyor. Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi.

Türkischer Pass (picture-alliance/dpa/D.Naupold)

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da açıklanan istatistiki verilere göre Türkiye'den başvurularda Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Kürt kökenlileri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri üniversite mezunu. (07.02.2019)

2016 yılında yaşanan darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvuruları arttı. Artış 2018'de de devam ederken, yılın son aylarında her iki iltica başvurusundan biri kabul edildiği bildirildi. (11.01.2019)

2015 yılındaki mülteci krizi sonrası yoğun bir sığınma ve iltica başvurusu ile karşı karşıya kalan Almanya'da, hükümetin destek programlarıyla ülkelerine dönen sığınmacıların sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. (14.01.2019)

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. Alman makamları, bu yılın Ocak ayında Türkiye'den Almanya'ya 851 başvuru yapıldığını belirtti. Şubat ayındaki başvuru sayısı ise 702 olarak açıklandı.

Sol Parti'nin Almanya İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine yanıt veren bakanlık, Kasım 2018'de Türkiye'den Almanya'ya 735, Aralık ayında da 623 iltica başvurusu yapıldığını belirtti. Yetkililer son aylarda Türkiye'den yapılan her iki başvurudan birinin kabul süreci için işleme alındığını açıkladı.

Almanya'nın koruma altına aldığı başvuruların oranıysa Kasım ayında yüzde 50,7 iken Aralık ayında yüzde 53,3'e yükseldi. Bakanlık, Ocak 2019'da koruma altına alınan başvuruların oranının yüzde 49,7'ye gerilediğini açıklarken, sayının Şubat'ta yüzde 50,5'e ulaştığını belirtti.

"Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'nın korumasında"

İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili soru önergesini yönelten Sol Parti'den Milletvekili Sevim Dağdelen rakamların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarı altındaki Türkiye'nin siyasi durumunu yansıttığını söyledi.

Dağdelen, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya yapılan başvuruların yarıdan fazlasının olumlu yanıt bulduğunu vurgulayarak, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi. Milletvekili, "Mevcut durum Erdoğan iktidarı altındaki Türkiye'nin gün geçtikçe hukuk devleti ve demokrasinin gereklerinden uzaklaştığının göstergesidir" diye konuştu.

Sevim Dağdelen Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, "Alman hükümeti Erdoğan rejimini desteklemeyi sona erdirmeli ve Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin bitirilmesi için çaba göstermelidir" dedi.

AFP,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Erdogan Rede

GA: Almanya Türkiye'ye artık güvenmiyor 11.03.2019

Türkiye'de görev yapan iki Alman gazeteci basın kartlarının süresi uzatılmadığı için ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Alman basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirel medyanın sesini bu yolla kısmaya çalıştığı görüşünde.

Türkei Präsident Erdogan Wahlkampfveranstaltung in Ordu

Welt: Erdoğan'a bu iyiliği yapmayalım 12.03.2019

Alman gazeteleri bugünkü baskılarında Ankara tarafından yenilenmeyen basın kartları nedeniyle Türkiye'de görev yapmaları zora giren yabancı basın mensupları konusuna geniş yer veriyor.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander

Türkiye ile diyalogda "kardeş şehirler" umut veriyor 12.03.2019

Türkiye’nin Almanya’daki kardeş kentlerinde dikkatler 31 Mart seçimlerine çevrildi. Türk-Alman ilişkilerindeki gerilimin gölgelediği kardeş kentler tüm zorluklara rağmen halklar arası diyalogun korunması için çabalıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Polisi,Lübeck Garı'nda bomba araması yaptı / 11.03.2019

Almanya'da aşırı sağcılardan tehdit mektupları

Almanya genelinde aşırı sağcılar tarafından yollandığı tahmin edilen yüzlerce tehdit e-maili ortaya çıktı. Tehditler bombalama eylemlerini de kapsıyor ve kamuoyunca tanınan kişilere yollanmış.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  