Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor

Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. Alman makamları, bu yılın Ocak ayında Türkiye'den Almanya'ya 851 başvuru yapıldığını belirtti. Şubat ayındaki başvuru sayısı ise 702 olarak açıklandı.

Sol Parti'nin Almanya İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine yanıt veren bakanlık, Kasım 2018'de Türkiye'den Almanya'ya 735, Aralık ayında da 623 iltica başvurusu yapıldığını belirtti. Yetkililer son aylarda Türkiye'den yapılan her iki başvurudan birinin kabul süreci için işleme alındığını açıkladı.

Almanya'nın koruma altına aldığı başvuruların oranıysa Kasım ayında yüzde 50,7 iken Aralık ayında yüzde 53,3'e yükseldi. Bakanlık, Ocak 2019'da koruma altına alınan başvuruların oranının yüzde 49,7'ye gerilediğini açıklarken, sayının Şubat'ta yüzde 50,5'e ulaştığını belirtti.

"Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'nın korumasında"

İçişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili soru önergesini yönelten Sol Parti'den Milletvekili Sevim Dağdelen rakamların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarı altındaki Türkiye'nin siyasi durumunu yansıttığını söyledi.

Dağdelen, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya yapılan başvuruların yarıdan fazlasının olumlu yanıt bulduğunu vurgulayarak, "Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'da koruma altına alınıyor" dedi. Milletvekili, "Mevcut durum Erdoğan iktidarı altındaki Türkiye'nin gün geçtikçe hukuk devleti ve demokrasinin gereklerinden uzaklaştığının göstergesidir" diye konuştu.

Sevim Dağdelen Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, "Alman hükümeti Erdoğan rejimini desteklemeyi sona erdirmeli ve Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin bitirilmesi için çaba göstermelidir" dedi.

AFP,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe