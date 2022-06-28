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Fotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
GöçAvrupa

Türkiye'den AB'ye iltica başvuruları arttı

1 saat önce

AB İltica Ajansı verilerine göre Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında geçen yıl 2020'ye göre yüzde 47'lik artış kaydedildi. Başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapıldı.

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Avrupa Birliği'ne (AB) iltica başvurularında savaşlar ve çatışmalar nedeniyle geçen yıl belirgin oranda artış kaydedildi. Malta merkezli Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA), AB ülkelerine iltica başvurularının yaklaşık yüzde 30 artışla 648 bine yükseldiğini açıkladı.

İltica başvurularında ilk sırayı 117 bin kişiyle Suriyelilerin aldığı, Suriye vatandaşlarını 102 bin kişiyle Afganların izlediği bildirildi.

Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvuruları da yeniden yükselişe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'dan sonra artan başvuru sayısı 2019'da 26 bin 380'e ulaşmış, bu rakam pandemi koşullarının da etkisiyle 2020'de 16 bin 720'ye gerilemişti.

Yüzde 47'lik artış

EUAA verilerine göre Türkiye'den iltica başvurularının sayısı 2021'de yüzde 47'lik artışla 24 bin 625'e yükselirken, söz konusu başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapıldı. Türkiye'den başvuruda bulunup ilk başvuruda mülteci statüsü tanınanların sayısı ise 2020'ye göre yüzde 14'lük düşüşle 7 bin 910'a geriledi. Türkiye'den gelip iltica başvuruları reddedilenlerin sayısı 10 bin 460 olarak kaydedildi. Reddedilen başvurularda ise Fransa yüzde 52'lik oranla başı çekti.

Başvurularda Almanya ilk sırada

AB ülkelerindeki resmi makamların ilk başvuru sürecinde 535 bin başvuru hakkında karar verdiği ve her üç başvurudan birinin kabul edildiği belirtildi. EUAA raporuna göre 2021'de 118 bin kişiye iltica hakkı, 64 bin kişiye geçici koruma statüsü tanındı. 2021'de iltica başvurusunda bulunulan AB ülkeleri arasında 191 bin başvuruyla Almanya başı çekerken, bu ülkeyi Fransa, İspanya ve İtalya izledi.

Yanında ebeveynleri bulunmayan ve reşit olmayan çocuk ve gençlerin başvuru sayısı da 2020'ye göre yaklaşık üçte ikilik artışla 23 bin 600'e ulaştı. Toplam iltica başvurularının yüzde 70'inin erkekler tarafından gerçekleştirildiği ve başvurucuların yarısının 18-35 yaş grubunda olduğu kaydedildi.

AB'ye iltica başvurularında 2022 yılına ise Ukrayna savaşının damgasını vurması bekleniyor. EUAA verilerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana AB ülkeleri 3,4 milyon Ukraynalıya geçici koruma imkanı sağladı. Bu statü çerçevesinde, ülkesinden kaçan Ukraynalılara doğrudan çalışma ve eğitim hakkı da tanıyan bir yıllık oturma izni veriliyor.

 

DW,dpa / BK,ET

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