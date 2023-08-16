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PolitikaLibya

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Libya'ya kaçış

2 saat önce

AFP ajansının haberine göre, Suriye'deki silahlı gruplar sığınmacıları Türkiye destekli paralı asker gibi göstererek Libya'ya kaçırıyor. İddiaya göre, masraflar ise Türkiye tarafından ödenen "maaştan" karşılanıyor.

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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: ArşivFotoğraf: Joan Mateu Parra/AP/dpa/picture alliance

Uluslararası haber ajansı AFP, insan kaçakçıları aracılığıyla Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Suriyeli sığınmacıların izlediği yola ilişkin haberinde Türkiye'yle ilgili iddialara da yer verdi.

Suriyeli insan kaçakçıları ve düzensiz göçmenlerle görüşen ajans, bazı sığınmacıların Türkiye destekli paralı asker gibi gösterilerek Libya'ya kaçırıldığını öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyinde Ankara destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplardan birinin yeni üye alımından sorumlu görevlisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Her altı ayda bir bu insanları (gerçek savaşçılarla birlikte Libya'ya) göndermek için savaşçı rotasyonunu kullanıyoruz" dedi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan görevli, İdlib'in kuzeyinde ve Halep vilayetinde muhaliflerin kontrolündeki yoksul bölgelerde yaşayan Suriyelilerin, "özellikle de evlerini terk etmek zorunda kalanların barındığı kamplarda kalanların" kendileriyle temasa geçtiklerini söyledi.

"Maaş" Türkiye'den

Görevli, "savaşçı" olarak kayda geçirilen bu sığınmacılara Türkiye tarafından ödenen yaklaşık 2 bin 500 dolarlık bir "maaş" bağlandığını, ancak bu paranın bin 300 dolarını silahlı grubun aldığını, kalanının da yeni savaşçı alımı sorumlusuna kaldığını belirtti. Sığınmacıların ise bu sayede Libya'ya ücretsiz uçuş imkânı sağladığını ifade eden görevlinin aktardığı bilgilere göre düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya ulaştırılmasında şu yol izleniyor:

Suriyeliler ilk olarak Türkiye sınırında Ankara destekli savaşçılar için kurulmuş olan kamplara gidiyor. Ardından Türkiye'ye geçen sığınmacılar uçakla Libya'nın başkenti Trablus'a götürülüyor. Libya'nın batısındaki Suriyeli milis kamplarında iki hafta kaldıktan sonra insan kaçakçılarıyla tanıştırılıyorlar. İnsan kaçakçıları da sığınmacıları 2 bin dolar civarında bir para karşılığında tekneyle İtalya'ya ulaştırıyor.

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da farklı uluslararası çevrelerce desteklenen iki ayrı hükümet bulunuyor. Ülkenin batısında Birleşmiş Milletler (BM) destekli Trablus yönetimi, doğusunda ise Moskova ve Şam ile de yakın bağları bulunan General Halife Hafter destekli Tobruk yönetimi hüküm sürüyor. Türkiye, Libya'nın batısındaki Trablus hükümetini destekliyor.

DW,AFP/CÖ,JD

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